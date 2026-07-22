Jelentős forgalom várható július 24-26. között a Hungaroring környékén, ezért a BKK és a MÁV új alternatívát kínál a rendezvény megközelítésére. A kifejezetten ebben az időszakban érvényes F1 Hungaroring kombinált napijeggyel az utasok egyetlen jeggyel vehetik igénybe a fővárosi és a Pest megyei közösségi közlekedést.

A versenypálya Budapestről az Örs vezér teréről induló H8-as HÉV-vel, Kerepes állomástól pedig közvetlen szurkolói buszjárattal közelíthető meg. A versenyhétvégén a H8-as HÉV megnövelt kapacitással és a megszokottnál sűrűbb követéssel közlekedik, ezzel is segítve a helyszín gyors és kényelmes megközelítését. A versenyhétvégén összesen 732 HÉV-járat közlekedik majd, ami több mint 30 százalékkal haladja meg a megszokott menetrendi kínálatot.

Az F1 Hungaroring kombinált napijegy mind a BKK járatain (kivéve: 100E és nosztalgiajáratok, amelyek külön jeggyel vehetők igénybe), mind pedig – Budapesten és Pest megyében – a helyközi járatokon érvényes (azonban csak másodosztályú, nem helyjegyes vonatokon lehet vele utazni). A jegy ára 3749 forint, és 24 órán keresztül biztosít korlátlan utazási lehetőséget. A jegy július 20-26. között vásárolható meg, az utasok maguk választhatják ki a jegy kezdőérvényességét. Ez legkorábban július 24-én 0 órára, a legkésőbb pedig július 26-án 23:59-re állítható be.

Az F1 Hungaroring kombinált napijegyet a BKK automatáiban, jegypénztáraiban, ügyfélközpontjaiban, a MÁVPlusz alkalmazásban, valamint – ebben az időszakban – a Szilasliget HÉV-állomáson egy mobiljegy-értékesítési ponton, továbbá a MÁV-csoport értékesítési felületein is meg lehet megvásárolni.

Fontos tudni, hogy a Magyar Nagydíjra váltott belépő önmagában kizárólag a Kerepes és a Hungaroring, illetve a Hungaroring és Gödöllő között közlekedő szurkolói buszjáratok díjmentes használatára jogosít. A HÉV-en, a vasúti és helyközi járatokon, valamint a BKK járatain történő utazáshoz jegy vagy bérlet vásárlása szükséges.