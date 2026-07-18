A filmeken látott üldözésbe és jelenetekbe torkollott egy rutinszerű igazoltatás Lengyelországban – adta hírül a Polsatnews.pl. A teherautó sofőrje élet-halál kérdésének tekintette az egyenruhásokkal való találkozás elkerülését. Így pedig várhatóan nagyobb bajba sodorta magát, mint amiben eredetileg volt.

A konfliktus akkor pattant ki, amikor Czerniewice közelében, az S10 úton végeztek ellenőrzést a vám- és pénzügyőrök. Az egyenruhások rutinellenőrzés céljából kívántak megállítani egy teherautót, de annak sofőrje nem volt hajlandó félrehúzódni, helyette továbbhajtott és fékevesztett menekülésbe kezdett.

A teherautót a pénzügyőrök azonnal üldözőbe vették. A járművet az A1-es autópályán, Łódz irányában, a Nowy Ciechocinek csomópontban érték utol, és felszólították őt, hogy húzódjon féle és álljon meg a közeli parkolóban. A teherautó sofőrje nem engedelmeskedett a felszólításnak, hanem tovább hajtott. Sőt, az autópályán haladva szándékosan nekiment hátulról egy pénzügyőr járőrkocsijának, majd megkísérelte őt letolni az autópályáról.

A teherautó üldözésébe időközben a rendőrök is bekapcsolódtak. Az egyenruhások egy ponton kordont állítottak fel, de a teherautó sofőrje áttörte azt és továbbhajtott. A rendőrök végül egy erdő szélén találták meg a teherautót, mivel a sofőrje balesetett szenvedett vele. Eddig tisztázatlan okokból kifolyólag letért az útról és egy fának csapódott. A gépjármű vezetője azonban elmenekült a helyszínről a közelben található erdőbe.

A magára hagyott teherautót a tűzoltókkal közösen átvizsgálták. Ekkor derült ki, hogy rakterében 12 darab IBC típusú folyadéktartály található, amelyek többnyire veszélyes hulladéknak minősülő lúgos hatású folyadékokkal, illetve hidroxinokkal voltak feltöltve. A rendőrök emellett a vezetőfülkében különböző nevekre kiállított személyi okmányokat, vezetői engedélyeket és jelentős mennyiségű készpénzt is találtak. Arra is fény derült, hogy a sofőr tachográf kártya nélkül vezette a teherautót.

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Az ügyben továbbra is nyomoz a rendőrség, a Kujawsko-Pomorskie-i Vám- és Adóhivatal együttműködésével.