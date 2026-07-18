22 Celsius-fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2026-os szezon 10. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Spa-Francorchamps-ban. A harmadik szabadedzésen a mercedeses Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, de lőtávolban volt a Red Bull és a McLaren is.

Q1

A belga időmérő első kérdése az volt, helyre tudta-e hozni Lewis Hamilton összetört autóját a Ferrari. A maranellóiak a hátsó szárnyat, a futóművet, a padlólemezt, valamint biztonsági okokból a váltót is kicserélték a hétszeres bajnok autóján. Nem okozott gondot neki a továbbjutás.

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A kiesőzóna kapcsán ezúttal is az volt a kérdés, hogy a szokásos Cadillac, Aston Martin négyes mellett kik fognak még búcsúzni a Q1 végén. A két balszerencsés Alexander Albon (Williams) és Esteban Ocon (Haas) lett.

Q2

A szakasz első körei után a Ferrari előrelépése volt meglepő, hirtelen ők váltak Antonelli legközelebbi üldözőivé. A Q1-ben még kissé küszködő olasz állítása szerint megtalálta az egyensúlyt, így Charles Leclerc is csak 25 századmásodpercre tudta őt megközelíteni. George Russell közben a másik Mercedesben csak a 8. volt – továbbjutása nem forgott veszélyben, az ideje erős volt, de rengetegen beékelődtek a két Mercedes-pilóta közé.

A szokásos top10-ből az első körök után csak Liam Lawson hiányzott a Racing Bulls-szal, Gabriel Bortoleto (Audi) volt nála gyorsabb egy kört követően. A második, egyben a szakaszbeli utolsó próbálkozásnál Lawson ugyan javított, de 38 századdal a brazil ideje volt jobb, az ért továbbjutást. Búcsúzott az új-zélandi mellett a két Alpine-versenyző, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz (Williams) és Oliver Bearman (Haas).

Hülkenberg vissza sem ért a garázsba, a német a csapat utasítására megállt az Audival a pálya szélén hidraulikai probléma miatt.

Hulkenberg, who was knocked out in Q2, has to stop on his way back to the pits



A hydraulic leak the apparent cause #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/7kWRFKk64P — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Q3

A Red Bull szélárnyékozással próbálta helyzetbe hozni Verstappent, aki futott is egy erős kört, de nem volt ezzel egyedül. Lando Norris volt a leggyorsabb az első körök után a McLarennel, 39 ezreddel verte Antonellit és 92-vel Leclerc-t. Verstappen csúcsideje majdnem 2 tizedmásodperccel volt lassabb, negyedik volt ekkor a holland, de verte Hamiltont és Russellt is.

Miután mindenki lefutotta első körét (a Verstappennek szélárnyékot húzó, egyébként is büntetéssel rendelkező Isack Hadjar kivételével), 6 perccel a leintés előtt megszakították az időmérőt, hogy letakarítsák a kritikus kanyarokból a felhordott kavicsot.

A söprögetés után egy köre maradt mindenkinek. Verstappen végzett először, Hadjar megint szélárnyékot húzott neki. A holland az élre is állt, de Antonelli 3 tizeddel gyorsan átugrotta őt. Jelentősebbet már csak Russell tudott javítani, aki így átlépte a Ferrarikat, de ez akkor is csak a negyedik helyet jelentette neki Norris mögött. A Ferrarik az 5-6. helyen végeztek Leclerc, Hamilton sorrendben, megelőzve Oscar Piastrit (McLaren), Arvid Lindbladot (Racing Bulls) és Gabriel Bortoletót (Audi).

Az eredményt befolyásolja még, hogy Norris tíz rajthelyes büntetése miatt a mögötte lévők egyet előrelépnek majd.

A 2026-os Forma-1-es Belga Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.