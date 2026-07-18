Az ötödik leggyorsabb időt futotta a belga F1-es időmérőn Charles Leclerc. A Ferrari monacóija ezt úgy hozta össze, hogy a két Q3-as köréből csak az első volt mérvadó, a másodiknál elvette a gázt – igaz, nem önszántából.

“Kissé csalódott vagyok az utolsó köröm miatt, mert volt egy sárga zászló, ami a bokszutca bejáratára vonatkozott. De ez szerintem túlságosan is látható volt a pályáról is, kb. középen volt. Ez talán egy pozíciómba került. Nem futottam volna őrületesen jobb kört, fél másodperc így is volt [a pole-körhöz képest – a szerk.], de egy hely lehetett volna” – magyarázta Leclerc.

Az említett sárga zászló egyébként sem a Leclerc előtt leintett George Russellt, sem a mögötte jövő Lewis Hamiltont nem érintette, egyiküknél sem volt már kinn a jelzés.

Might you, the marshal waved the yellow flag for Hadjar's car in the pitlane. This is like the worst yellow flag placement ever..naturally Charles thought it was for the last corner…#BelgianGP pic.twitter.com/n6vojeQTZY — tami. (@Vetteleclerc) July 18, 2026

Leclerc egyébként Lando Norris büntetésének köszönhetően így is előreléphet egy helyet a rajtrácson, és a negyedik helyről kezdheti a vasárnapi futamot.