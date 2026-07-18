Az ötödik leggyorsabb időt futotta a belga F1-es időmérőn Charles Leclerc. A Ferrari monacóija ezt úgy hozta össze, hogy a két Q3-as köréből csak az első volt mérvadó, a másodiknál elvette a gázt – igaz, nem önszántából.

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“Kissé csalódott vagyok az utolsó köröm miatt, mert volt egy sárga zászló, ami a bokszutca bejáratára vonatkozott. De ez szerintem túlságosan is látható volt a pályáról is, kb. középen volt. Ez talán egy pozíciómba került. Nem futottam volna őrületesen jobb kört, fél másodperc így is volt [a pole-körhöz képest – a szerk.], de egy hely lehetett volna” – magyarázta Leclerc.

Az említett sárga zászló egyébként sem a Leclerc előtt leintett George Russellt, sem a mögötte jövő Lewis Hamiltont nem érintette, egyiküknél sem volt már kinn a jelzés.

Leclerc egyébként Lando Norris büntetésének köszönhetően így is előreléphet egy helyet a rajtrácson, és a negyedik helyről kezdheti a vasárnapi futamot.

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