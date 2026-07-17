A Stellantis STLA Medium platformra épülő Compass rugalmasan befogadhat többféle hajtásláncot, ideértve az elektromos hajtásrendszereket. Ez a padlólemez ugyanaz a modulrendszer, amiből az Opel Grandland, a Citroën C5 Aircross vagy a Peugeot 3008 is építkezik.

Fontos tisztázni, hogy a Compassnál a 4xe már nemcsak a plug‑in hibrid rendszert jelöli, hanem a teljesen elektromos összkerékhajtást is. A 4xe BEV változatban két villanymotor dolgozik – egy elöl, egy pedig hátul –, így mechanikus kapcsolat nélkül biztosít elektromos összkerékhajtást. A 4xe plug‑in hibrid továbbra is benzines első hajtást és hátsó villanymotort használ, de a BEV 4xe már tisztán elektromos technika.

Elektromos hajtással a 213 lóerős villanymotorú és 350 Nm-es nyomatékú változat a belépőszint, ami teljesítményben szinte majdnem ott van, ahol a 225 lóerős plug-in hibrid. Ez a villany Compass 500 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel a nettó 74 kWh kapacitású akkumulátorral. Az autó fedélzeti töltője 11 kW-os, de kérhető 22 kW-os AC‑töltéssel is; így váltakozó áramról 11 kW-tal kb. 8 óra 18 perc, 22 kW-tal pedig nagyjából 4 óra 16 perc alatt tölthető fel, míg egyenáramú villámtöltőn 160 kW-tal 20‑ról 80%-osra 31 percet vesz igénybe ez a művelet.

Létezik egy 231 lóerős (170 kW), hosszú hatótávú változat is, Compass Long Range néven egy új, európai gyártású lítiumion-akkumulátorral. A 12 modulból és 192 cellából álló telep nettó kapacitása 96,3 kWh, és egy feltöltéssel akár 674 kilométert meg tud vele tenni a Compass. Gyorsan tölt, a legfeljebb 200 kW teljesítményű DC-töltővel 20-ról 80%-osra alig 27 perc alatt fel lehet tölteni.

A teljesen elektromos 4xe csúcsmodelljének összkerekes hajtásrendszere 375 lóerős. A négykerék‑hajtást egy kétmotoros elektromos hajtásrendszer biztosítja. Elöl egy 157 kW‑os (213 lóerő), hátul pedig egy 132 kW‑os (180 lóerős) villanymotor dolgozik. A rendszer együttes összteljesítménye eléri a 375 lóerőt.

A hátsó tengelyen dolgozó második elektromotort kifejezetten a Jeep számára fejlesztették ki, és ez adja a legnagyobb teljesítményt és nyomatékot az STLA Medium platformra fejlesztett modellek közül. A villanymotorok egy 96,1 kWh nettó kapacitással rendelkező akkumulátorból nyerik a működéshez szükséges energiát, amely több mint 600 kilométeres hatótávot tesz lehetővé, WLTP-mérés szerint. A töltés terén ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik, mint a Long Range.

A kétmotoros felépítés kiemelkedő tapadást nyújt. A hátsó villanymotor egy 14:1-es lassítóáttételhez kapcsolódik, így a Compass 4xe akár 3100 Nm nyomatékot képes a hátsó kerekekre továbbítani. Ez szorult helyzetekben is elegendő tapadást ad. Az autó 20%-os emelkedőt mászhat meg úgy, hogy közben az első kerekeknek nem kell hajtaniuk.

A Compass 4xe-ben található Jeep Selec-Terrain rendszer segítségével a vezetők öt vezetési mód közül választhatnak. Az Auto után jön a Sport üzemmód, sportosra hangolt kormánybeállítással. A csúszós, havas útfelületekre hangolt Snow üzemmód a tapadás érdekében visszaveszi a hajtás teljesítményét: ilyenkor a rendszer a rendelkezésre álló erő 80%-ával dolgozik, hogy elkerülje a kerekek kipörgését és finomabb legyen az elindulás. Ebben az üzemmódban is a Sport kormányzási karakterisztika aktív a pontosabb irányíthatóságért, az ESP pedig hóra optimalizált működéssel segíti a haladást.

A Sand/Mud beállítás mindent a továbbhaladásnak rendel alá: teljes erő, kevésbé szigorú ESP-működés, terepes váltólogika és pontosabb kormányzás. Ezért tud a Compass stabilan haladni laza, csúszós felületeken. A 4WD LOCK segítségével a Compass állandó összkerékhajtásra tud váltani, így a legjobb terepen.

A Compass vezetéstámogató rendszerei hozzák azt a szintet, amit ma egy modern SUV-tól elvárunk – sőt, néhol még rá is tesznek egy lapáttal. Adott a téves pedálhasználatot megelőző rendszer (Wrong Pedal Prevention), az adaptív tempomat (Predictive Adaptive Cruise Control), valamint a keresztirányú forgalomra figyelmeztető hátsó asszisztens (Rear Cross‑traffic Alert). A sávváltást az aktív sávváltásasszisztens és a félautomata sávváltás segíti: utóbbinál a vezető jelzi az irányváltási szándékot, a Compass pedig ellenőrzi a környezetet, és ha biztonságos, automatikusan végrehajtja a manővert. A head-up kijelző biztosítja, hogy a vezető a szélvédő alján is lássa a legfontosabb paramétereket, például a beolvasott KRESZ-táblákat, valamint az aktuális sebességet.