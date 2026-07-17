A Compass eredetileg 2006-ban jelent meg, mint a Jeep első, kifejezetten városi használatra fejlesztett crossovere. A márka olyan vásárlókat kívánt megszólítani vele, akik az SUV-karaktert személyautós vezethetőséggel ötvöző járművet kerestek. 2011-ben komoly ráncfelvarrást kapott, megidézve a Grand Cheeroke vonalait.
2016-ban megérkezett a második generáció, modernebb technikával és jobb terepképességekkel. A hajtásrendszerek kínálata az évek során kibővült. Bemutatása óta több mint 2,6 millió példány kelt el az új generációjában az olaszországi Melfiben készülő modellből.
Az elmúlt időszakban aztán felgyorsultak a történések a márka háza táján. Kevesebb mint egy év alatt a Jeep teljesen megújította kínálatát Európa két legfontosabb szegmensében, a B‑SUV és a C‑SUV kategóriában. A Compass legújabb generációjának 2025‑ös bemutatóját követően májusban elindult az új Avenger értékesítése, amely akkus villanyautóként, e‑Hybrid és hagyományos benzines (ICE), valamint összkerékhajtású 4xe változatban érhető el. A Compass e‑Hybrid plug‑in már rendelhető, mostantól pedig az új PHEV 4xe, valamint a nagy hatótávolságú, teljesen elektromos kivitelek teszik teljessé a modellpalettát.
Két héttel ezelőtt Németországban bemutatkozott a Compass BEV 4xe, amit eredetileg januárban jelentettek be, de az értékesítése csak júniustól indult el. Mivel a PHEV 4xe-t már korábban bemutattuk, ezért mostani összeállításunk a BEV 4xe-re fókuszál. (A képeken azonban PHEV hajtású változatok is láthatók; a két kivitel külsőre teljesen megegyezik.)
Külső
A Jeep Compass tudatosan távolságot tart a márka korábbi, alapvetően katonai terepjárókból kialakított autóitól. Egy teljesen új iránynak indult és most már egy olyan crossovert tisztelhetünk benne, ami a hobbiautózás igényeinek is megfelel.
A nemzetközi menetpróbán elhangzottak szerint a Jeep tervezőcsapata a „funkcionális dizájn” koncepció mentén alakította ki a harmadik generációt. A 4548 mm hosszú, 1936 mm széles és 1675 mm magas autó kissé robusztusnak hat. A karosszériához képest feltűnően nagyok a kerékjárati ívei, ami inkább terepjárós karakterrel ruházza fel. Ezt a jelleget tovább erősíti a nagy tengelytávolság (2795 mm).
Feltűnő lehet a megerősített karosszériavédelem. A Compass alsó részét ugyanis egy 360 fokos, vagyis teljes, körkörös védelmet nyújtó burkolat óvja. A kialakítás nem rontja az aerodinamikát, mivel a modell légellenállási együtthatója továbbra is csak 0,29 Cw, ami ebben a kategóriában kedvező érték.
A Jeep Compass 4xe a modellcsalád kifejezetten terepesre hangolt változata. Az új rugók, lengéscsillapítók és stabilizátorok révén a futómű-beállítás ideális egyensúlyt teremt a terepjáró képességek és a mindennapi kényelem között. A futómű 10 milliméterrel magasabb beállítást kapott, ami javítja a hasmagasságot és a terepképességeket: 28°‑os első terepszög, 17°‑os rámpaszög, 31°‑os hátsó terepszög, valamint akár 480 milliméteres vízátkelési mélység tartozik a 96 kWh kapacitású akkumulátorcsomaggal szerelt változathoz. Szabad hasmagassága 20 cm.
A Compass egyik fontos dizájnvédjegye az újragondolt, „hétréses” hűtőrács, amelyet LED-háttérvilágítással (vagyis inkább LED-csíkokkal) is elláttak. Ezt egyébként a B-SUV kategóriában versenyző Avenger is használja. Jellegzetes elem még a hátsó lámpa X alakú kiképzése, ami egyedi megjelenést kölcsönöz a modellnek.
A Compass BEV 4xe világoszöld (Hawaii), sötétkék (Pacific), szürke (Yosemite), világosbarna (Amazonia), törtfehér (Antartica) és mélyfekete (Vulcano) fényezésben gördülhet le a gyártósorról.
Felszereltségi szintek
Az új Jeep Compass BEV 74 kWh ugyanazokkal a felszereltségi szintekkel kapható (Altitude, Business és Summit), mint a BEV Standard Range, az e-Hybrid és az e-Hybrid Plug-in változatok.
Az Altitude felszereltségi szint alapáron 18 colos könnyűfém felniket kínál (a BEV és az e Hybrid plug-in változatoknál 19 colosokat), teljes LED-es fényszórókat, klímaberendezést, 0,25 colos digitális műszeregységet, valamint egy 16 colos infotainmentrendszert vezeték nélküli okostelefon-csatlakozással. A Business felszereltségi szint ehhez 360 fokos kamerarendszert, elöl-hátul és oldalt működő parkolószenzorokat, vezeték nélküli telefontöltést és további fejlett vezetéstámogató funkciókat ad. Utóbbiak közé tartozik a prediktív adaptív tempomat, az aktív sávváltásasszisztens és a hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer. A modellpaletta csúcsát jelentő Summit felszereltségi szint mindezt LED mátrix fényszórókkal, akár 20 colos kerekekkel (az e Hybrid esetében 19 colosokkal), háttérvilágítású, hétosztatú hűtőráccsal, fűthető és elektromosan állítható ülésekkel, testre szabható hangulatvilágítással és szélvédő-jégmentesítő funkcióval egészíti ki.
A nagyobb akkumulátorcsomaggal szerelt változatok kétféle felszereltségi szinten érhetők el. A 4xe Upland alapfelszereltségként lejtmenetvezérlőt (Hill Descent Control), 19 colos kerekeket M+S abroncsokkal, hátsó vonóhorgot, első ködlámpákat és tetősíneket kínál. A belső tér egyedi, „tan” árnyalatú kialakítást kapott. A 4xe Overland változat tovább emeli a szintet: speciális, gyémántcsiszolású 19 colos felniket, háttérvilágítású, hétosztatú hűtőrácsot mátrix LED-fényszórókkal, matt fekete első lökhárítót, sötétített üvegeket és rendkívül strapabíró kárpitozást kap.
Belső
Az utastér praktikus, sallangmentes és stílusos. A sofőrülésben helyet foglalva az tűnik fel elsőként, hogy magasan húzódik az övvonal, az ablakok alsó pereme is viszonylag magasra került. Ez masszív, biztonságos érzetet ad, mintha a karosszéria jobban körülölelné az utasokat.
A műszerfal egyszerű, alacsony és könnyen áttekinthető. A kormány mögött egy elegáns, 26 centiméter átmérőjű, keskeny profilú digitális műszeregység található. Középre pedig egy fekvő formátumú, 40 cm képátlójú érintőképernyőt építettek be az infotainment és a szórakoztatórendszer kezelésére. Kevés a fizikai gombsor, csak a klíma kezelésére vannak gombok. Érdekesség, hogy a regeneratív fékezést is ezen a panelen állíthatjuk be egy intuitív gomb segítségével.
A műszerfal középső, valamint jobb oldali részét széles párkány köti össze, ahová lepakolhatók beüléskor a kisebb-nagyobb használati tárgyak. A két ülés között egy nagy kapacitású rekesz található, ami segít rendszerezni a cuccokat. A műszerfal és a tároló találkozásánál rendelkezésre áll egy mély, elfedhető rekesz. Emögött két pohártartó kapott helyet, majd a vezetési mód billenőkapcsolója, valamint az automatikus váltó forgókapcsolója jön. Rögtön mellette pedig az elektronikus rögzítő gombja található. Ezután egy süllyesztett tálcát találunk, ahová elhelyezhetők az okostelefonok, majd egy nagyobb tárolóval ellátott könyöklő következik. És ne feledkezzünk még meg természetesen az oldalzsebekről, valamint a kesztyűtartóról sem.
Az első ülések oldaltartása nagyon jó, ideértve a combtámasz kialakítását. A Compass BEV 4xe vezetőülésében a derék megtámasztása is eltalált. A támasz nem állítható, mégis a derék közepén ad határozott, stabil tartást, ami hosszú távon is kényelmes üléspozíciót biztosít.
Egyes változatokat masszázsfunkcióval is rendelhetünk, többféle beállított programmal. A masszírozás során a mechanika függőleges és oldalirányú pressziót is tud alkalmazni, ami jól jön hosszabb kirándulásokon. A lábtér csak elégséges, viszont a fejtér és a válltér optimálisnak mondható ebben az SUV-ban.
A Compass csomagtere 550 literes, amihez a tárolórekeszek még 34 litert adnak hozzá. Opcionálisan egy 0,77 négyzetméteres napfénytető is rendelhető hozzá, ami tágasabbá és világosabbá varázsolja az autót. A hatékonyságot és a téli használhatóságot a beépített hőszivattyú javítja, hogy kevesebb energiából fűtsük az utasteret, hidegben csökkentve a fogyasztást és növelve a hatótávot.
Technika
A Stellantis STLA Medium platformra épülő Compass rugalmasan befogadhat többféle hajtásláncot, ideértve az elektromos hajtásrendszereket. Ez a padlólemez ugyanaz a modulrendszer, amiből az Opel Grandland, a Citroën C5 Aircross vagy a Peugeot 3008 is építkezik.
Fontos tisztázni, hogy a Compassnál a 4xe már nemcsak a plug‑in hibrid rendszert jelöli, hanem a teljesen elektromos összkerékhajtást is. A 4xe BEV változatban két villanymotor dolgozik – egy elöl, egy pedig hátul –, így mechanikus kapcsolat nélkül biztosít elektromos összkerékhajtást. A 4xe plug‑in hibrid továbbra is benzines első hajtást és hátsó villanymotort használ, de a BEV 4xe már tisztán elektromos technika.
Elektromos hajtással a 213 lóerős villanymotorú és 350 Nm-es nyomatékú változat a belépőszint, ami teljesítményben szinte majdnem ott van, ahol a 225 lóerős plug-in hibrid. Ez a villany Compass 500 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel a nettó 74 kWh kapacitású akkumulátorral. Az autó fedélzeti töltője 11 kW-os, de kérhető 22 kW-os AC‑töltéssel is; így váltakozó áramról 11 kW-tal kb. 8 óra 18 perc, 22 kW-tal pedig nagyjából 4 óra 16 perc alatt tölthető fel, míg egyenáramú villámtöltőn 160 kW-tal 20‑ról 80%-osra 31 percet vesz igénybe ez a művelet.
Létezik egy 231 lóerős (170 kW), hosszú hatótávú változat is, Compass Long Range néven egy új, európai gyártású lítiumion-akkumulátorral. A 12 modulból és 192 cellából álló telep nettó kapacitása 96,3 kWh, és egy feltöltéssel akár 674 kilométert meg tud vele tenni a Compass. Gyorsan tölt, a legfeljebb 200 kW teljesítményű DC-töltővel 20-ról 80%-osra alig 27 perc alatt fel lehet tölteni.
A teljesen elektromos 4xe csúcsmodelljének összkerekes hajtásrendszere 375 lóerős. A négykerék‑hajtást egy kétmotoros elektromos hajtásrendszer biztosítja. Elöl egy 157 kW‑os (213 lóerő), hátul pedig egy 132 kW‑os (180 lóerős) villanymotor dolgozik. A rendszer együttes összteljesítménye eléri a 375 lóerőt.
A hátsó tengelyen dolgozó második elektromotort kifejezetten a Jeep számára fejlesztették ki, és ez adja a legnagyobb teljesítményt és nyomatékot az STLA Medium platformra fejlesztett modellek közül. A villanymotorok egy 96,1 kWh nettó kapacitással rendelkező akkumulátorból nyerik a működéshez szükséges energiát, amely több mint 600 kilométeres hatótávot tesz lehetővé, WLTP-mérés szerint. A töltés terén ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik, mint a Long Range.
A kétmotoros felépítés kiemelkedő tapadást nyújt. A hátsó villanymotor egy 14:1-es lassítóáttételhez kapcsolódik, így a Compass 4xe akár 3100 Nm nyomatékot képes a hátsó kerekekre továbbítani. Ez szorult helyzetekben is elegendő tapadást ad. Az autó 20%-os emelkedőt mászhat meg úgy, hogy közben az első kerekeknek nem kell hajtaniuk.
A Compass 4xe-ben található Jeep Selec-Terrain rendszer segítségével a vezetők öt vezetési mód közül választhatnak. Az Auto után jön a Sport üzemmód, sportosra hangolt kormánybeállítással. A csúszós, havas útfelületekre hangolt Snow üzemmód a tapadás érdekében visszaveszi a hajtás teljesítményét: ilyenkor a rendszer a rendelkezésre álló erő 80%-ával dolgozik, hogy elkerülje a kerekek kipörgését és finomabb legyen az elindulás. Ebben az üzemmódban is a Sport kormányzási karakterisztika aktív a pontosabb irányíthatóságért, az ESP pedig hóra optimalizált működéssel segíti a haladást.
A Sand/Mud beállítás mindent a továbbhaladásnak rendel alá: teljes erő, kevésbé szigorú ESP-működés, terepes váltólogika és pontosabb kormányzás. Ezért tud a Compass stabilan haladni laza, csúszós felületeken. A 4WD LOCK segítségével a Compass állandó összkerékhajtásra tud váltani, így a legjobb terepen.
A Compass vezetéstámogató rendszerei hozzák azt a szintet, amit ma egy modern SUV-tól elvárunk – sőt, néhol még rá is tesznek egy lapáttal. Adott a téves pedálhasználatot megelőző rendszer (Wrong Pedal Prevention), az adaptív tempomat (Predictive Adaptive Cruise Control), valamint a keresztirányú forgalomra figyelmeztető hátsó asszisztens (Rear Cross‑traffic Alert). A sávváltást az aktív sávváltásasszisztens és a félautomata sávváltás segíti: utóbbinál a vezető jelzi az irányváltási szándékot, a Compass pedig ellenőrzi a környezetet, és ha biztonságos, automatikusan végrehajtja a manővert. A head-up kijelző biztosítja, hogy a vezető a szélvédő alján is lássa a legfontosabb paramétereket, például a beolvasott KRESZ-táblákat, valamint az aktuális sebességet.
Vezetés
A 375 lóerős BEV 4xe változatot Frankfurt környékén, egy erdei magánbirtokon próbáltam ki, alapvetően zárt területen. Itt forgalommal nem igazán kellett számolni, de azért egy-két túrázóval lehetett találkozni a nap folyamán. Az ő szemük biztosan kikerekedett az olasz rendszámú autók láttán. A Jeep többféle nehézségű pályát alakított ki annak érdekében, hogy minél jobban meg lehessen ismerni a Compass BEV 4xe-ben rejlő lehetőségeket.
Eleinte szilárd, aszfalttal burkolt úton próbáltam ki a Compasst. Ennek során feltűnt, mennyire sportosan feszes a futóműve. Nem veszi fel az utak egyenetlenségeit, lágyan és zajtalanul suhan az aszfalton. A nyomvályús, kavicsos zúzalékkal borított utakon már más a helyzet: továbbra sem rázza ki az ember veséjét, de közepes, 30-40 km/órás tempónál a futómű érezhetően átadja az út durvább szerkezetét, így a sofőr pontosan tudja, milyen felületen halad.
Ha csak finoman odalépünk a menetpedálnak, a Compass úgy ugrik meg, mint egy jól idomított ló, amelyet elég egy könnyed kantármozdulattal noszogatni ‒ érzed rajta, hogy bőven van benne tartalék, csak várja, hogy elengedd. Pedig 2347 kg az autó menetkész össztömege, vagyis nem nevezhető pillekönnyűnek. Mégis könnyeden és agilisan mozog terepen. A homokos oldalfalra való felhajtás sem okoz problémát számára, a menetpedálja kifejezetten jól reagál és könnyedén lehet adagolni az egyenletes haladáshoz szükséges nyomatékot.
Terepen a Compass bizonyítja, hogy nem csupán a sokadik városi crossover. Nem okoz gondot neki az egyenetlen, vízátfolyásokkal, kavicsokkal, süppedős sárfoltokkal, homokcsapdákkal és a földön heverő faágakkal tarkított terep. Kerekei finoman gurulnak bele a mélyedésekbe és ugyanolyan finoman is gördülnek ki onnan. A precíz kormányzásnak köszönhetően centiméterre pontosan irányíthatjuk a Compasst a fák között. Ez az off-road vezetés egyik gyönyörűsége: elmenni két teljesen szabálytalan alakú fa között úgy, hogy ne csak az eleje, de a hátulja is sérülés nélkül megússza.
Az egyik pálya végén azonban igencsak próbára tették a szervezők mind az autók, mind a sofőrök képességeit: a Compassnak egy meredek, földes‑sziklás domboldalról kellett kontrolláltan legurulnia. Ilyenkor természetes, hogy a vezető fékkel tartja az autót, a Jeep pedig partner ebben — nagyon lassú, pontosan adagolható ereszkedést tesz lehetővé, így elkerülhető az orr leütése. A kiváló terepszögeknek köszönhetően azonban ez a veszély valójában alig áll fenn. Az off‑road szakaszok során leginkább a Sand/Mud üzemmódra volt szükség; ez az üzemmód segített át minden kritikus helyzeten, stabilan és kiszámíthatóan.
A vezetés közben ugyanakkor kiderült, hogy a Compassnak van egy gyengéje is: a külső visszapillantó furcsa, csepp alakú formája. Bár kétségkívül látványos, a holttér csökkentésében nem túl hatékony. A tolatókamera, a parkolóradarok és a 360 fokos nézet persze sokat segítenek, de a tükör formája így is kompromisszum.
Mindent összevetve a Jeep Compass 4xe vezetése kifejezetten komfortos. A kocsi precízen kormányozható, felfüggesztése pedig a legtöbb útfelszínen sportosan feszes: a kerekek nem pattognak, a karosszéria nem dülöngél, és még szorult helyzetekben sem jelentkezik instabilitás.
Költségek
A 74 kWh kapacitású akkumulátorcsomaggal a Compass BEV a május óta elérhető árlista szerint 18 990 000 forintba kerül. Ez tehát egy elsőkerék-hajtású modell. A 96 kWh kapacitású akkumulátorral és a 4xe összkerekes hajtásrendszerrel ellátott változatnak egyelőre még nincs magyar ára. Ha a holland és a német árból indulunk ki (50-54 ezer euró), akkor a Compass Electric 4xe várhatóan 20-22 millió Ft körüli indulóáron jelenhet meg itthon, de ez csak becslés. A magyar piacra történő bevezetés jellemzően néhány hónappal követi a nyugat‑európai startot.
Értékelés
A Jeep Compass Electric 4xe rácáfol azokra a sztereotípiákra, amelyek szerint egy elektromos crossover nem lehet izgalmas terepen. Agilis és dinamikus hajtásrendszere tökéletesen idomul az off-road viszonyokhoz és megteremti azt a szükséges magabiztosságot, ami a terepezéshez nélkülözhetetlen. Meg kell ismerni a határait és a képességeit, utána viszont olyan, mint egy kezesbárány. Nem alkalmas a vadásztársaságok igáslovának, de családi vagy hobbiautónak jó lehet.
|Mellette ‒ Ellene
|
|