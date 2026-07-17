Ha van pálya a Forma-1-es versenynaptárban, ahol kevésbé fáj egy rajtbüntetés, az talán a belga helyszín. Spa-Francorchamps-ban hosszú egyenesek adnak teret az előzésre, idén ráadásul a Nemzetközi Automobil Szövetség a hét kilométeres kör öt szakaszán is engedélyezte az aktív aerodinamika használatát.

A kisebb veszteség oltárán a McLaren már áldozott, Lando Norris autójánál vállaltak be erőforráscseréket. Az 1-es rajtszámú kocsiba a negyedik akkupakk került be, ami tíz rajthelyes büntetést ért a címvédőnek.

Nála nagyobb csapás éri Isack Hadjart. A Red Bull franciája a Canal+ tévéseinek árulta el, hogy új erőforrást kap. A pilótának az időmérőn sem kellene elindulnia, eredményétől függetlenül száműzik a rajtrács végére az olyan elemek miatt, melyből már a megengedett kereten felüli mennyiséget használja majd.