Max Verstappen aktuális, 2028-ig szóló Red Bull-os szerződésének eredményekre vonatkozó kitétele – miszerint a nyári szünetig a hollandnak az egyéni bajnokság 2. helyén kell állnia – ez idén biztosan nem teljesül, azaz a négyszeres világbajnok akár 2027-re is máshova (a pletykák szerint a McLarenhez) igazolhat.

A találgatásoknak friss tápot adott, hogy a múlt héten a pilóta édesapja, Jos Verstappen, menedzsere, Ray Vermuelen, illetve a Red Bull korábbi, pilótaügyekért is felelős motorportfőnöke, a 2025 végén távozott Helmut Marko tartott titkos, de a sajtó által leleplezett találkozót Amszterdamban.

📸 Vandaag gespot in Amsterdam: Max Verstappens manager Raymond Vermeulen en vader Jos met voormalig Red Bull-topman Helmut Marko. Wat daar besproken is, is niet bekend. Toekomst Verstappen in Formule 1 onder enorm vergrootglas, maar ook wat dat betreft nog geen duidelijkheid. pic.twitter.com/FVa24Tsb5k — Erik van Haren (@ErikvHaren) July 9, 2026

Az osztrák veterán már reagált, amikor a megbeszélésről kérdezték, ám mostanra a menedzser, Vermuelen is elmondta a maga változatát a sztoriról – állítólag semmilyen F1-es jelentőségű téma nem került terítékre.

„Szimplán egy jóval korábban eltervezett, magánjellegű összejövetelről volt szó. Nem mellesleg ekkorra esett Max húgának esküvője is” – mondta a holland az osztrák OE24 érdeklődésére.

„Sokfelé írtak erről [a mclarenes átigazolás lehetőségéről – B.G.] , de az igazság az, hogy Max ki akarja tölteni a szerződését a Red Bullnál. Az 2028-ig szól, azt végig is akarja csinálni. Attól, hogy létezik ez a kitétel, még nem feltétlenül aktiváljuk. Korábban is megtehettük volna, de nem éltünk vele” – hangsúlyozta Vermuelen utalva arra, hogy kliense már tavaly is csak a 3. volt a Magyar Nagydíj után.