Max Verstappent legutóbbi Red Bull-os szerződése 2028-ig köti, ám a korábbi motorsportfőnök Helmut Marko nyilatkozata alapján tényszerűen tudható, hogy a holland pilóta egy záradék alapján korábban is távozhat, ha az aktuális F1-es nyári szünet idején nem áll legalább az egyéni bajnokság 2. helyén.

A jelen állás alapján – ha nem történik valami egészen rendkívüli – most először teljesül a feltétel, a négyszeres világbajnok mehet – méghozzá a hetek óta élő pletykák szerint a McLarenhez.

Hírek szerint Verstappen az elmúlt időszakban befelé, a Red Bull vezetése felé sem volt hajlandó elkötelezni magát – sőt, állítólag nemet mondott arra, hogy „kivásárolják” az említett záradékot –, ráadásul valamelyest szokatlan találkozón is kapták édesapját, Jos Verstappent és menedzserét,Raymond Vermuellent, akik a múlt héten a Red Bullhoz már semmilyen formában nem kötődő Markóval tárgyaltak valamiről Amszterdamban.

Az energiaital-gyártótól tavaly év végén távozott 83 éves szakembert a GPblog.com meg is kérdezte, mi volt megbeszélés tárgya.

„Magánjellegű találkozó volt, ha ez a kérdés” – mondta. Arra, hogy tudomása szerint mit csinál majd jövőre Verstappen, szintén kitérő választ adott: „Fogalmam sincs, már nem én vagyok a főnök. A Red Bull teljesítményéhez sincs közöm, arról Laurent-t [Mekies, Red Bull-csapatfőnök] kérdezzék.”

Bár a holland szakoldal Markóból semmit sem tudott kihúzni, a PlanetF1.com ma határozottan állította, hogy Verstappen „előrehaladott tárgyalásokat folytat a 2027-es wokingi átigazolásról”, már az utolsó lépéseknél járnak, igaz, a brit híroldal nem közölte, milyen forrás alapján írják ezt.

Hogy még homályosabb legyen a kép, a McLaren vezére, Zak Brown már Ausztriában azzal reagált a pletykákra, hogy bár elvben örömmel leigazolná Verstappent, de ő mindkét versenyzőjével, a címvédő Lando Norrisszal és az ausztrál Oscar Piastrival is elégedett, ráadásul szerződés is köti mindkettejüket, így a hollandnak egyszerűen nincs hely a wokingi csapatnál.

Korábban felmerült, hogy a Red Bull Verstappen lehetséges utódjaként már amúgy is kinézte Piastrit, akit nem mellesleg a volt Red Bull-versenyző, Mark Webber menedzsel, ám ő maga épp a napokban hessegette el a csere lehetőségét:

„Oscar a McLarennél bír szerződéssel a belátható jövőre. A távozását illető szóbeszéd egyszerűen baromság. Sok kitaláció kering róla és egyes csapatokról, de a McLaren is többször elmondta már, hogy hosszú távon szeretnék őt megtartani, és Oscar is erre koncentrál” – idézte a veteránt a Racer.