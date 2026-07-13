Tavasszal röppent fel, hogy az Európában is rohamléptekkel terjeszkedő BYD fontolgatja a Forma-1-es szerepvállalást, amit a Pekingi Autószalonon második mellett konkrétan a Vezessnek is megerősített a kínai autógyártó ügyvezető alelnöke, Stella Li.

A BYD-nak nyilván hasznos lenne a Forma-1-ben elérhető további globális márkaépítés, ám úgy tűnik, nem érdekli őket az Alfa Romeo-, Cadillac-féle puszta branding – tegyük hozzá, az idén bemutatkozott amerikai csapat néhány év saját motorral versenyez majd –, ha beszállnak, akkor nemcsak a nevet adják, hanem valódi, érdemi részt vállalnak majd a versenyzésben, szögezte le a spanyol Soy Motornak a kínai gyártó vezető tanácsadója, Alfredo Altavilla.

„Jelenleg nem veszünk részt a 2030-as motorszabályokat illető megbeszéléseken, de az hiszem, Stella már korábban is világossá tette, hogy csakis akkor fontolnánk meg a Forma-1-et, ha a technológiánk az F1-ben is bevethető lenne. Sosem fogunk úgy beszállni, hogy pusztán a matricánk kerül az autóra – ennél jobban is el lehet költeni azt a pénzt. De ha találunk lehetőséget, melynek keretében F1-es műszaki partnerek lehetünk, akkor érdekelne minket a dolog. Ez előfeltétel. Meglátjuk, hogyan alakulnak az új szabályok” – magyarázta.

Könnyen lehet egyébként, hogy épp a következő generációs szabályrendszer „zárja majd ki” a BYD-d, hiszen az idén bevezetett, az erőforrások terén a villanyos hajtásra – mint kiderült – túlzott hangsúlyt helyező szabálycsomagra való reakcióként 2030-tól valószínűleg hibrid komponens nélküli, tisztán belső égésű motorokra épülő hajtást vezethetnek be, ami nem különösebben passzol a hibrid és tisztán elektromos modellekkel hódító kínai autómárka profiljához.