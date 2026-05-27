Néhány héttel ezelőtt számos Forma-1-rajongó szívét megdobogtatta a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, Mohammed bin Szulajm, amikor arról beszélt, hogy vissza fognak térni a V8-as motorok. A szakember gyakorlatilag hivatalosnak tűnő bejelentéssel felérő kijelentéseket tett a Miami Nagydíj hétvégéje alatt.

A motorok kapcsán érintett szereplők inkább pozitívan reagáltak a kijelentésre, a Ford, mint új gyártó részéről például már érkezett üzenet, hogy nekik a V8-cal nem lenne gondjuk. Most azonban egész más szintről érkezett igen komoly támogató erő, jelesül Stefano Domenicali F1-vezértől.

“Teljesen támogatom az FIA-elnök vízióját. Fenntartható üzemanyagokkal, könnyebb autókkal, V8-as motorokkal újra felfedezhetjük a motorsport tiszta esszenciáját. Mindig is ezt szerettem” – fogalmazott az olasz a L’Équipe kérdésére. Arról nem beszélt, hogy ez a változás mikor léphet életbe.

Az FIA-elnök egyébként ezzel kapcsolatban 2031-et jelölte meg a legkésőbbi évnek, addig azonban nagy eséllyel változni fog a mindössze néhány futam óta aktív, sem a nézőknek, sem a versenyzőknek nem tetsző motorformula – ennek részleteiről itt írt a Vezess: