Noha nyíltan ki ezt nem mondták, de lassan minden főszereplő azon az állásponton van, hogy a 2026-ra bevezetett Forma-1-es szabályrendszer csődöt mondott. A belső égésű motor és az elektromos hajtás részarányának 50-50 aránya olyan versenyzést hozott magával, melyek sem a pilótáknak, sem a nézőknek nem tetszenek, és minden korábbiaknál hangosabbak azok a vélemények, melyek szerint vissza kell térnie a sportágnak a V8-as motorok használatához.

Erre egyhamar persze nem kerül sor, és addig is ki kellene húzni valahogy. Ezt látva a Miami Nagydíj után meg is született a döntés, hogy az eddigi 50-50-es elosztást 60-40 arányban tolják el a benzinmotorok felé – ezzel máris sokat javul a padlógázas, tényleg vérbeli versenyzős időszakok aránya, és csökken a spórolós időszak, nem fognak az egyenesek közepétől már lassulni a versenygépek.

Igen ám, de ezt mégsem olyan egyszerű kivitelezni, hiába egyeztek meg róla a csapatok, illetve a Nemzetközi Automobil Szövetség. Az arányok eltolásához ugyanis több üzemanyag szükséges, ez pedig az autók jelentősebb szerkezeti átalakításával járna. Mivel ez elég költséges mulatság lenne, a 60-40-es eltolás csak akkor valósulhat meg, ha a jelenleg az üzemanyagtankokba férő benzint hamarabb felhasználják az autók.

Épp ezért előfordulhat, hogy azokon a pályákon, ahol magasabb az üzemanyag-fogyasztás, ott megvágják a versenytávot

– feltéve, ha tényleg sikerül keresztülvinni hivatalosan is a 60-40-es változtatást. Mindez egyébként négy pályát érintene a Motorsport.com szerint, és ott is csak 1-2 kört csípnének le az eddigi versenytávból. Opció lehet az üzemanyag-spórolásra az is, hogy az istállóknak megszabnák, hogy a futamok előtt csak egyetlen rajtrácsra kivezető kört teljesíthetnének – utóbbit Alan Permane, a Racing Bulls csapatfőnöke árulta el a GPBlognak.

Több motorgyártó, a hírek szerint a Ferrari és az Audi is azonban azon az állásponton vannak, hogy ezt az egészet jobb lenne csak 2028-ban bevetni. Ők a magas motorátalakítási költségeket nevezték meg fő okként, de bíznak az ADUO-ban, a szabályok által nyújtott, lemaradásban lévő motorgyártóknak engedélyezett fejlesztési lehetőségekben is. Utóbbi kapcsán a Ferrari versenyzője, Charles Leclerc is megszólalt a kanadai hétvégén: