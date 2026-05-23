Míg más korábbi Forma-1-es világbajnokok azért fel-feltűnnek a nyilvánosság előtt és elkaphatóak egy-két mondatra, ugyanez nem mondható el Kimi Räikkönenről. Aki szeretne találkozni a Ferrari máig utolsó világbajnokával, annak a gokartpályák környékén kell sündörögnie, büszke apukaként ugyanis kísérgeti fiát, Robint a versenyekre.

F1-es témákban Räikkönen tehát nem nagyon szólal meg, most azonban a Kanadai Nagydíj előtt kivételt tett. A finn szokásához híven most sem volt túl bőbeszédű, de épp lényegre törő megszólalásai miatt is vált sokak kedvencévé a finn. 2007 legjobbja a Forma-1 hivatalos Instagram-oldalán tűnt fel egy kommentmezőben, a sportág egyik visszatekintő posztja alatt.

A bejegyzésben a 2008-as Kanadai Nagydíj egyik részlete szerepel, amikor a futam alatt bezárt bokszutca végén álló Ferrariba hátulról belerohan a mclarenes Lewis Hamilton. Az F1 az egész videót azzal a kérdésfelvetéssel kezdte, hogy ki emlékszik erre a pillanatra, amit Räikkönen le is csapott egy “I do”, magyarul “Én igen” vagy “Én emlékszem” válasszal. A hozzászólás természetesen topkomment lett, cikkünk megjelenésekor közel 20 ezer lájkkal.