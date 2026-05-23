A Lamborghini Revuelto gyárilag sem az a visszafogott autó, amely mellett észrevétlenül el lehet menni egy parkolóban. V12-es hibrid hajtás, éles vonalak, űrhajószerű arányok – olyan mintha Sant’Agatában minden tervezőasztal mellé odaírták volna: csak semmi szerénység.

Aztán jön a Mansory, és megint megmutatja, hogy mindig van tovább.

A német tuningcég legújabb, egyedi Revuelto-átépítése a Carbonada Damask X nevet kapta, és már a név is jelzi, hogy itt nem a finom elegancia volt a fő szempont. Ez egy egypéldányos Lamborghini, amelynek szinte minden külső eleme barna árnyalatú karbonból készült, vagy legalábbis ilyen hatást kelt.

A Mansory kétségtelenül ért a különleges szénszálas felületekhez, és ezen az autón nem a megszokott, fekete-szürke karbonmintát látni. A felület kavargó, ívelt, szinte kézzel festett hatást kelt, mintha valaki egy luxusautóra húzott volna rá egy nagyon drága, nagyon furcsa márványos mintát.

Az első lökhárító teljesen átalakult, új splitter, átrajzolt légbeömlők és saját motorháztető került az autóra. Oldalt kiszélesített sárvédők, agresszív küszöbök és olyan éles formák jelennek meg, amelyek mellett az ember ösztönösen kicsit távolabb állna meg. A tetőre funkcionális légbeömlő került.

Hátul sem lett visszafogottabb a történet. A motorfedél háromszög alakú kivágásokat kapott, fölé hatalmas, hattyúnyakas hátsó szárny került, alul pedig méretes diffúzor zárja a látványt. Van középre helyezett, F1-es hangulatú féklámpa, valamint három kipufogóvég is, amelyek formája inkább futurisztikus fegyverre emlékeztet, mint egy utcai autó kipufogórendszerére.

A kerekek is barnára fényezettek, a féknyergek szintén illeszkednek a színvilághoz, és természetesen a karbonszálas aerodinamikai elemekből sem spóroltak. Olyan ez a Revuelto, mintha a Mansory egyetlen autón akarta volna megmutatni az összes ötletét.

Az utastérben folytatódik a barna-fekete tematika. Rengeteg a látható karbon, jutott belőle a kormányra, a műszeregység környékére és a műszerfalra is. A belsőt fekete Alcantara borítja, barna varrással és szegélyezéssel. A németek még a Start/Stop gombot is áthelyezte a tetőkárpitba, mert miért maradna bármi ott, ahol a Lamborghini mérnökei eredetileg elképzelték?

A Mansory nem csak a látványt fokozta, de a motorteljesítményt is. A 6.5 V12-es belső égésű motor csúcsteljesítményét a gyári 825-ről 930 lóerőre emelték, a maximális forgatónyomaték 765 Nm a korábbi 725 Nm helyett. Ehhez társul a teljesen változatlanul hagyott hibrid rendszer három villanymotorja (kettő elöl, egy hátul), amelyekkel kiegészítve az autó kombinált csúcsteljesítménye eléri az 1120 lóerőt.