Nem mindennapi ellenféllel találta szembe magát a napokban egy rolleres: nem figyelmetlen autós, nem kátyú, nem rosszul belátható kereszteződés okozta a bukását, hanem egy nyúl. Igen, egy nyúl.

A felvétel azóta bejárta az internetet, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, a nézők nem sokáig maradtak a puszta együttérzésnél. Megszülettek az első mémek, kommentek, újravágott verziók, és a történetből pillanatok alatt közösségi médiás jelenség lett.

Most maga az érintett is megszólalt az esetről. Elmesélte, hogyan élte meg a váratlan találkozást, pontosan mi történt a bukás előtti pillanatokban, és azt is, mit tanácsol azoknak, akik két keréken közlekednek – legyen szó rollerről, bicikliről vagy motorról.

A történet elsőre viccesnek tűnik, a szinte rajzfilmszerű jelenet miatt, de van benne egy komolyabb tanulság is. Két keréken közlekedve sokkal kevesebb kell egy eséshez, mint autóban ülve. Egy rossz mozdulat, egy pillanatnyi meglepetés is elég lehet ahhoz, hogy valaki a földön találja magát.

Éppen ezért nem árt fejben tartani: a városi és külterületi közlekedésben nemcsak az autókra, gyalogosokra és kátyúkra kell figyelni. Néha a természet is beszáll a forgalomba, ráadásul saját szabályok szerint.

Lemaradtál a videóról? Itt megnézhetd: