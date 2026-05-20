Az ajtókat megnyitva (normális külső kilincsekkel!) kellemes meglepetés fogad: az utastér szépen kidolgozott, elegáns, elegáns hangulatú, különösen a világos kárpitozással (ez szerepel a képeken, de a Sealion 5 kérhető sötét belsővel is). Az anyagminőség, az összeszerelés pontossága is jó. Tömör, kellemes tapintású, szép a környezet, és a funkcionalitás is rendben van.

Nagyok, könnyen használhatóak a belső kilincsek, egyértelműek, jó fogásúak a vaskos ajtóbehúzók. Kézbe simul, az autóval azonnal összekapcsol az irányváltó kar középen, a kínai autóban szokatlanul sok fizikai gomb, tárcsa határozottan, a kéznek természetesen működik. Csak néhány ponton törik meg a varázs: a középső, magasra emelt könyöklő alatt a rakodópolc széle például picit sorjás maradt. Ejnye.

Alapáras az elektromos mozgatású első két ülés – váratlan extra ezen az áron. A hat hangszórós audiorendszer is alapáras – ez viszont tompábban, fahangúbban szól, mint ahogy a szépen berendezett térben elvártuk volna. Egy kis küzdelemmel az equalizer-menüben azért be lehet állítani úgy, hogy elfogadható legyen a hangminőség; együtt is tudnék élni ezzel a rendszerrel, de a hangzás így sem ad igazán jó élményt.

A másik kellemes meglepetés az iszonyúan sok hely, főleg a hátsó traktusban. Elöl főleg felfelé meglepően tágas a kocsi, de persze sok mindent nem tudunk kezdeni azzal, hogy a fejünk felett a tetőig van még csaknem egy arasznyi semmi. Hátul viszont sík a padló, széles, szinte ténylegesen háromszemélyes a pad, a lábtér pedig villanyautósan tágas, nyújtózkodós.

A kormány is igényes, elegáns, jó fogású, a gombok könnyen megtanulhatók, jól kezelhetők. A mélységi állítási tartomány viszont kissé szűk, jobb lenne, ha ki lehetne húzni még pár ujjnyit tengelyirányban. Az alacsonyra épített műszerfallal tovább nő a térérzet, a kilátás körben jó a kocsiból.

A virtuális műszeregység 8,8 coll képátlójú, kellően erős fényű, jó kontrasztú, de a megjeleníthető információk köre meglehetősen szűk (fogyasztás, guminyomás, audiorendszer, ADAS), a sebességérték mérete pedig zavaróan kicsi. A főképernyő 12,8 collos, színei szépek, fényereje jó. A tájolás fix, ebben a BYD-ben már nem lehet forgatni a kijelzőt. A menürendszer logikája sajátos, néhány funkció egészen máshová került, mint gondolnánk. Ez különösen a vezetéstámogató- és idegesítő rendszerek kezelésénél bosszantó; a vélt vagy valós sebességtúllépésre figyelmeztető jelzést és a szinte álladóan csipogó előrenézz-figyelmeztetést máshol kell kikapcsolni, több lépésben.

A csomagtér tágas, a padló alatti rész németesen precízen osztott, rendezett. A támladöntés könnyű, a raktér mérete az 1/3-2/3 osztású támlával 463-ról 1415 literre bővíthető. A C-oszlop mögött a döntött hátsó üveg alatt a vártnál kevésbé tornyozhatók fel a dolgok, ledöntött támlával viszont a magas tetőig már sokkal több extra helyet kapunk. Plafonig pakolva a kocsit van itt talán két köbméternyi hely is, ha furgont akarunk csinálni a Sealion 5-ből.