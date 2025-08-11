Utastere jó minőségű, ránézésre is klassz anyagokkal berendezett. Ugyan a fix fejtámlás, sportosnak tűnő ülés fejrésze a magasabb sofőr és utas fejének nem ad elég támaszt. Ez főleg hátulról érkező, ráfutásos balesetnél lehet veszélyes. Az üléseken és a kárpiton végigfutó rikító narancssárga díszbetétek és varrások kivételével a belső teljesen európai, harmonikus kinézetű, és az összeszerelés is lelkiismeretesnek tűnik.

Üléseiben kényelmesen lehet utazni, a megfelelő vezetőpozíció hamar megtalálható, de oldaltartás terén volna még hova fejlődni. Furcsa, hogy mindkét első ülés fűthető, szellőztethető is, de az utasülés magaságállítási lehetősége kimaradt az autóból. A helykínálat mindkét üléssorban pazar.

30 fotó

Szellőzőrostélyai nagyok, és sok van belőlük, bár ennek ellenére az autó hőkomfortja nem az igazi, mintha a gépészet nem mindig bírna el a meleggel. Műszerfala 12,3 colos, kissé BMW-s hangulatú a grafikája, és rengeteg információt képes megjeleníteni. Ha ez nem elég, akkor a szélvédőre is képes kivetíteni a legfontosabb adatokat. Méghozzá príma minőségben, és akkora számokkal, hogy érdemes lejjebb venni a HUD fényerejéből, mert képes az úton lévő nagyobb tárgyakat is kitakarni.

Csinos a középkonzolon lévő kristályszerű kis pöcök is, ami maga az irányváltó kar, amit az indítógomb, a vezetésimód választó, az EV/HEV módválasztó, a hangerőszabályzó és néhány klímához tartozó funkció gombja vesz körbe.

Belsejében nem hagyták ki a BYD saját poénját, a fekvő és álló formátumban is használható, óriási, 15,6 col méretű motoros mozgatású központi kijelzőt. Poénnak jó, de mivel az AndroidAuto nem működik álló formátumban, így ha tükröznénk a telefonunkat sok értelme már nincs a dolognak. Fedélzeti rendszere profi munka, a képminőség remek, a menürendszer logikus elrendezésű, jól használható, és a rendszer sebessége is gyors.

Okos húzás, hogy a BYD nem akart valami hazai, kínai hifit faragni az autóba – ugyan nem vagyok otthon a kínai hifiéletben, de félek, azért a hagyományos, ismert, jó nevű gyártók még lepipálják őket – hanem az Infinity szállítja a hangtechnikát. Nem is okoz csalódást, klasszul szól. Menet közben nincs töltéspara a BYD-ban, legalábbis ami az elektronikai eszközök táplálását illeti. Elöl dupla indukciós felületen etethetők a mobilok, emellett elöl hátul 2-2 USB-C aljzat is bevethető.

Csomagtartója 425 literes, ez kategóriában megszokottnál valamivel kisebb, amit kissé macerás módon, az ülőlapok melletti heveder meghúzásával intézhető háttámla ledöntéssel 1465 literesre lehet növelni. A padlószint alatti részben elrejthető a töltőkábel és még egyéb kötelező tartozékoknak is marad hely. Rakterében két mélyebb rekesz, és világítás könnyíti a pakolást, és az 1/3 : 2/3 arányban dönthető háttámlák lehajtása után nagy, sík felület alakítható ki.