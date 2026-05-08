A hazai autópályákon közlekedve sokan találkozhattak már a jelenséggel: kamionok szélvédőjén felvillan egy animált szempár, gyakran vörös fénnyel, ezzel furcsa, vicces, figyelemfelkeltő arcot kölcsönözve a messziről észlelhető, nagy járműnek.

Már írtunk róla hogy az európai hatóságok hogy kezelik a helyzetet, Spanyolországban büntetés is jár érte, ezért megkérdeztük a hazai rendőrség is a témában.

Részletes válaszukban leírták, hogy “a magyar jogszabályi környezet az úgynevezett kimerítő (taxatív) felsorolás elvét alkalmazza a világítóberendezésekre. Ez azt jelenti, hogy a járművön csak olyan lámpa helyezhető el, amelyet a jogszabály név szerint megenged vagy előír.”

Tilos a kiegészítő fény: Az MR. 37. § (1) bekezdése kimondja: „A járművön csak olyan fajta, olyan színű, oly módon elhelyezett és annyi világító-, illetőleg fényjelző berendezést szabad alkalmazni, amilyent és amennyit a rendelet előír, vagy megenged.” Mivel a dekorációs LED-szalag és az „ördögszem” nem szerepel az engedélyezett berendezések között, azok felszerelése alapvetően szabálytalan.

Mivel van vörös árnyalatú program is ezeken, aki ilyet kapcsol, az még egy tételt áthág, mivel “a jármű elöl nem bocsáthat ki piros fényt, hátul pedig (a tolatólámpa kivételével) fehéret. A piros „ördögszemek” használata tehát ezen a ponton is szabálytalan.”

Ezt tetézi a zavaró hatás: a villogó vagy animált fények tilalmát az MR. 37. § (6) bekezdése szabályozza, amely szerint villogó fényt csak az irányjelző és a megkülönböztető/figyelmeztető jelzés bocsáthat ki.

Mi várhat arra a sofőrre, aki mégis ilyen dekorációt alkalmaz?

Közúti ellenőrzés során az észlelt szabálytalanság súlyától, a közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásától, valamint a jogsértés jellegétől függően az eljáró rendőr az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:

Figyelmeztetés: amennyiben a szabályszegés csekély súlyú, a rendőr dönthet úgy, hogy pénzbeli szankció helyett figyelmeztetést alkalmaz, és felszólítja a vezetőt a szabálytalan állapot (például a LED-fény kikapcsolása vagy eltávolítása) azonnali megszüntetésére.

Helyszíni bírság: a szabálysértés elismerése esetén helyszíni bírság szabható ki. Ennek

összege a hatályos rendelkezések értelmében 6.500 forinttól 65.000 forintig terjedhet.

Szabálysértési feljelentés: ha a járművezető a szabálysértés tényét nem ismeri el, vagy az eset körülményei (például a többi közlekedő súlyos veszélyeztetése vagy ismételt elkövetés) indokolják, a hatóság szabálysértési feljelentést tesz. Ebben az esetben a kiszabható pénzbírság maximális összege 200 000 forint.

Műszaki vizsgálatra rendelés: az ER. 14. § (7) bekezdése alapján a rendőrség a járművet soron kívüli műszaki vizsgálatra rendelheti be, amennyiben alapos a gyanú, hogy a jármű műszaki állapota nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

A szabályok megítélésében nincs érdemi különbség a használat helyszínét és állapotát tekintve, amennyiben a jármű részt vesz a közúti forgalomban.

Az ORFK válaszában hangsúlyozták, hogy az előre sugárzó vörös fény vizuálisan súlyosan zavaró lehet. A szembejövő járművezetőkben azt az illúziót keltheti, mintha egy távolodó jármű hátulját látnák, ami indokolatlan és veszélyes manőverekre (hirtelen fékezés, félrekormányzás) késztetheti a forgalom többi résztvevőjét. A kék színű dekorációk ráadásul a megkülönböztető jelzéssel való összetéveszthetőséget is felvetik, ami rontja a közlekedési morált és a biztonságérzetet.

A balesetmentes közlekedés alapfeltétele a járművek egységes és kiszámítható láthatósága, amelynek csupán egyik eleme a jogszabályok betartása, a végső célja azonban az emberi életek megóvása.