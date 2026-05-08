A Porsche Taycan Turbo GT egy Manthely-csomaggal szerelt példánya április 15-én 6 perc 55,533 másodperces kört futott a Nordschleifén, és ezzel visszaszerezte a Yangwang U9 Extreme-től a szériagyártású villanyautók nürburgringi rekordját. (A Xiaomi SU7 Ultra prototípus 6 perc 22,091-es ideje nincs veszélyben.)

Az új generációs Taycan még 2024 márciusában lett a leggyorsabb sorozatgyártású elektromos jármű a Nürburgringen: akkor 7 perc 7,551 másodperc kellett a 20,832 kilométeres kör megtételéhez. A pilóta akkor és most ugyanaz a Lars Kern volt, aki egyébként a Porsche fejlesztő tesztpilótája, és aki 2022-ben egyszer már csúcsot döntött a Nürburgring északi nagy körén egy Performance-csomagos Taycan Turbo S Sport modellel.

A mostani bravúrhoz az eleve nagyon sportos Weissach-csomag egy frissen bevezetett kiegészítése, a Manthey-csomag segítette hozzá az autót és sofőrét.

A kifejezetten versenypálya-használatra szánt Manthey-csomag idén júniustól utólagos kiegészítőként lesz megrendelhető a Taycan Turbo GT Weissach-csomagos példányaihoz.

A csomag a jármű minden paraméterét szélsőségesen sportossá teszi.

Aerodinamika

A leszorítóerő több mint háromszorosa az alapkivitelének, 200 km/óránál 95 helyet 310 kg préseli az aszfaltba a szedánt.

A végsebességnél pedig, ami 305 helyett 310 km/óra, 740 kg leszorítóerőt termel a teljes aerodinamikai csomag. Új a hátsó szárny és átdolgozták az első diffúzort – ezek az elemek állíthatók, így az adott versenypálya karakteréhez hangolható az autó.

A hátsó diffúzort meghosszabbították, a fenéklemezen pedig megnövelt méretű légtrelőket alakítottak ki. A hátsó keréktárcsákon szénszálas aero tárcsák előzik meg az örvények keletkezését.

Hajtáslánc

A kombinált csúcsteljesítmény 580-ről 600 kW-ra ugrott, és ehhez jön még hozzá a 10 másodpercre aktiválható, 130 kW-os Attack üzemmód, amivel átmenetileg 1175 lóerő áll a pilóta rendelkezésére, míg eddig az átmeneti csúcs „csupán” 1126 lóerő volt.

A mérnökök optimalizálták az akkumulátort, a vezérlő egységet és az intervtereket, így a legnagyobb kisütési áram 1100 helyet 1300 amper. A forgatónyomaték csúcsértéke (a rajtautomatika aktiválásakor) 1240 helyett 1270 Nm.

Futómű

Egyedi, könnyített , kovácsolt kerekek és speciális Pirelli P Zero Trofeo RS abroncsok kerülnek a Manthey-csomagos Taycanra, 21 colos méretben. A tömegcsökkentéshez a titán kerékcsavarok is hozzájárulnak, sarkanként 75 dekát spórolnak meg a Weissach-csomagos Taycan Turbo GT-hez képest.

Aki közúton is szeretné használni autóját, annak is kínálnak abroncsopciót a Porschénál, ám ezt külön nem részletezi a sajtóközlemény – annyit azért elárultak, hogy ebben az esetben elöl 4-4, hátul 3-3 centiméterrel szélesebbek a kerekek, mint egy mezei Turbo GT esetében.

A Manthey-csomagot áthangolt összkerék-kormányzás, összkerék-hajtás és adaptív felfüggesztés teszi teljessé. A fékek is nagyobbak (elöl 440, hátul 410 mm-es tárcsákkal), a nyergekbe versenybetéteket szerelnek.

Optika

A csomagot festetlen szénszálas elemek teszik teljessé: ilyenek a légfüggöny-rostélyok, a kerékív-szélesítések, a küszöbtoldatok és a hátsó kerékdob.

Ezen módosítások ismeretében persze borítékoljuk, hogy a Yangwang továbbra is saját rekordját tartja majd érvényesnek, hiszen bár a Porsche Taycan Turbo GT és a Manthey-csomag egyaránt szériagyártású, szabadon elérhető termék, közúti használata minimum kérdőjeles.

Videón a rekordkör!