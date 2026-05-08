Az Egyesült Államok és Izrael által február legvégén Irán ellen indított háború az iszlám köztársaság válaszcsapásai miatt a teljes közel-keleti térséget „forróvá” tette, így a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) egyebek mellett a Forma-1 két áprilisi fordulóját, a Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíjat is lefújta.

A hivatalos közlésekben nem tették egyértelművé, hogy teljes törlésről van, szó, vagy még lehetséges a későbbi pótlás, bár az F1-es naptár sűrűsége miatt elsőre valószínűbbnek tűnt, hogy – jó esetben, azaz ha őszre rendeződik a közel-keleti helyzet, és a Katari és Abu-dzabi Nagydíjat már megtartják – végül csak 22 fordulóból áll majd a 2026-os világbajnokság.

Ezzel szemben később felmerült az is, hogy az április fordulókat valahogyan mégis csak pótolnák, az október első, F1-es szempontból üres hétvégéjén és/vagy a szezon decemberi, egy héttel való meghosszabbításával.

Az FIA elnöke, Mohammed bin Szulajm most arra utalt, hogy az amúgy nemrég 2027-es visszatérésre bejelentett isztambuli Török Nagydíjat akár már idén „be lehetne vetni”:

„Katar környékén lehetne egy hetet halasztani, mindent arrébb tolni egy kicsit. Ha ez nem megvalósítható, akkor mondjuk már idén jöhetne Törökország, ha addigra letudják a pálya homologációját és teljesítik az egyéb elvárásokat is” – idézte a Speedcafe.

Szulajm hangsúlyozta, hogy az F1 vezetésével, a csapatokkal, a versenyszervezőkkel folyamatos egyeztetéssekkel keresnek esetlege megoldást, extra logisztikai terhet nem akarnak helyezni a sportágra, annak résztvevőire, a csapattagokra.

Az elnök azt is kiemelte, hogy a Katari és Szaúd-arábiai Nagydíjról is képes lenne lemondani az FIA, ha késő őszig nem rendeződik a helyzet:

„Itt a motorsportnál nagyobb ügyről van szó. Az emberek élete, az állandó változások, a térségbeli feszültségek számítanak. A sport ráér. Mi fontosabb: az emberi élet vagy a motorsport – vagy akármelyik sport? Mindig az ember az első. Isten ne adja, de ha októberig-novemberig húzódik konfliktus, akkor nem megyünk, mert mindig a biztonság az elsődleges.”

Az eredetileg utoljára megrendezett Török Nagydíj 2020-21-ben, a koronavírus-járvány alatt ugrott be pótlásként a megcsonkult, átrendezett menetrendekbe, azaz van gyakorlatuk a gyors felkészülésben. Isztambul mellett egyébként a 2020-ban két futamrendezéssel besegítő Silverstone is kész lenne valamilyen formában bővíteni az idei naptárt, közölték, hogy a Brit Nagydíjon túl vállalnának még egy fordulót.