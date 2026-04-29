Bár a hétvégén végre újra futam lesz, jön a Miami Nagydíj, áprilisban viszont teljesen F1 nélkül maradt a közönség, hiszen az Egyesült Államok és Izrael által kirobbantott iráni háború miatt veszélyessé vált a teljes közel-keleti térség, törölni kellett a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat.

A pótlásuk azóta sem merült fel, a versenynaptár zsúfoltsága miatt nem is tűnik reálisnak, ám akadna helyszín, ahol legalább egy plusz versenyt rendeznének, hogy 22 helyett legalább 23 fordulóból álljon a 2026-os világbajnokság.

Silverstone jelentkezett be az F1 vezetésénél azzal, hogy ahogyan 2020-bn, a koronavírus-járvány idején, most is hajlandóak lennének két nagydíjat rendezni.

„Én felajánlottam a dolgot. A Covid idején is beléptünk, képesek voltunk kisegíteni az F1-et. Ha most segítene, idén is készen állunk” – mondta a pálya főnöke, Stuart Pringle a brit Sky Sportsnak. „Több gyakorlati kérdést is meg kellene fontolni, de él az ajánlatunk, és tudják, hogy képesek vagyunk gyorsan reagálni, ha van igény.”

A 2026-os Brit Nagydíjat július első hétvégéjén rendezik, majd azt követően egy üres hétvége van a Belga Nagydíj előtt. A nyári szünet után papíron már igazi „daráló” következik, így egy további silverstone-i futamot talán csak május második és harmadik hétvégéjére lehetne még beszúrni, de az egy-két héten belüli felkészülés nem reális. Más kérdés, hogy valamelyst még mindig bizonytalan a szeptember 11-13-i hétvégére kitűzött madridi utcai verseny felkészülése, ahogy az iráni konfliktus elhúzódása esetén a szeptember 24-26-i Azerbajdzsáni Nagydíj is kockázatos katgóriába kerülhet.

Silverstone amúgy igen gyakran használt pálya, meg is kérdezték Pringle-t, hogy ezek szerint van valami üres hétvége, amit erre szánnának.

„Büszkén mondhatom, hogy nincsenek üresjáratok, de krízis esetén minden mozdítható” – felelte.