Tündökölt George Russell a Forma-1-es Barcelona-katalóniai Nagydíj időmérőjén, a Mercedes britje szinte földbe döngölte a csapattárs Andrea Kimi Antonellit. Russellel csak a korábbi csapattárs, a ferraris Lewis Hamilton tudta felvenni a kesztyűt – a leggyorsabb triót Naomi Schiff tartotta szóval az időmérő leintése után.

George Russell (1.)

“Eddig ez egy remek hétvége! A régi önmagam vagyok, minden körön jó munkát végzek, a legjobb helyekért harcolok. Az elmúlt néhány futamon különféle okok miatt nem kedveztek nekünk a dolgok, de erre a hétvégére tiszta lappal érkeztem, jól éreztem magam. Remek pole-pozícióban lenni!”

“Érdekes lesz a holnapi verseny. Lewis [Hamilton – a szerk.] hihetetlen munkát végzett, hogy így feljött. Igazi meglepetés volt. Azt gondoltuk, hogy a McLarennel fogunk majd harcolni, de Lewis minden szesön során gyors volt. Biztos vagyok benne, hogy harcolnunk kell, szóval nem lesz könnyű a holnap, de készen állok.”

Lewis Hamilton (2.)

“Jó itt lenni, nehéz volt ez a hétvége. Alapvetően nincs gond azzal, ha kihagyom az első szabadedzést, de ennek most nagy hatása volt. A második edzésen egy másodperces hátrányban voltam, és nem éreztem magam kényelmesen. Ezek a gumik csak egy kört bírnak, szóval csak két próbálkozásom volt minden edzésen. A harmadik szabadedzésen is bő 4-5 tizedes volt a lemaradásom, és azon gondolkoztam, hol találom meg ezt a tempót.”

“A harmadik szabadedzés és az időmérő közt kimentem a pályáról a lakóautómhoz. Visszajöttem, és a Q1-ben első voltam, szóval tudtam, hogy jó az egyensúly. A Q2 egy kicsit nehezebb volt a forgalom miatt.”

“A Mercedes-pilóták jó kört futottak, gratula George-nak, de jó pozícióban vagyunk ahhoz, hogy harcolhassunk holnap.”

Andrea Kimi Antonelli (3.)

“Kissé nehéz eddig a hétvégénk, nem igazán éreztem az autót. A megtankolt etapos tempó erős volt tegnap, de ma valami hiányzott, várom a holnapot. Próbálunk jól rajtolni, aztán kihasználni a szélárnyékot.”