Világszerte 6,6 millió tisztán elektromos autót (BEV) helyeztek forgalomba 2026 első fél évében, ami 9 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A piac bővülésének üteme ugyanakkor jelentősen lassult – derült ki a PwC nemzetközi könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cég tanulmányából.

A PwC 43 jelentős autópiac adatai alapján készített elemzése szerint az elektromosautó-piac globális növekedése jóval mérsékeltebb a korábbi évekhez képest. Tavaly az első fél évben még több mint egyharmados, egész évben pedig közel egyharmados bővülést mértek.

A növekedési ütem lassulásának fő oka a kínai piac visszaesése, miközben Európában továbbra is erőteljes növekedés volt tapasztalható a PwC szerint. Kínában az első fél évben közel 3,6 millió tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba, ami 5 százalékos csökkenés éves összevetésben. Az Egyesült Államokban a forgalomba helyezések száma 22 százalékkal 460 ezerre esett vissza, míg Európában 33 százalékkal, csaknem 1,6 millióra emelkedett.

Kína továbbra is messze a világ legnagyobb elektromosautó-piaca, de az első fél év visszaesése visszafogta a globális növekedést. A második negyedévben ugyan ismét enyhe emelkedés kezdődött, és a teljes kínai újautó-piac zsugorodása mellett a tisztán elektromos modellek részesedése elérte a 44 százalékot. Az Egyesült Államokban a tisztán elektromos autók piaci részesedése mindössze 6 százalék volt az első fél évben.

Európában ugyanakkor az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc együttes piacán a tisztán elektromos autók piaci részesedése 22 százalékra emelkedett. A legnagyobb növekedést egyebek mellett Franciaországban, Olaszországban és Németországban regisztrálták, utóbbi ismét Európa legnagyobb egyedi elektromosautó-piaca lett az Egyesült Királyság és Franciaország előtt.

A PwC szerint a kőolajárak alakulása külső ösztönzőként gyorsítja az elektromobilitás terjedését, a keresletet inkább az új modellgenerációk technológiai fejlettsége, a nagyobb hatótávolság, a versenyképes árak és az alacsonyabb üzemeltetési költségek támogatják.

Közben fontos fordulóponthoz érkezett 2026 első fél évében Európa: a konnektoros elektromos járművek eladásai meghaladták a tisztán belső égésű motorral szerelt autókét: