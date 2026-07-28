Jó pár év eltelt azóta, hogy a Vezess először számolt be arról, hogy a Renault is érintett lehet a dízelbotrányban. Túl sok minden nem is történt azóta ez ügyben a francia gyártó háza táján, egészen mostanáig.

A Renault-nak ugyanis bíróságra kell mennie Franciaországban, másodikként a gyártók közül – az első a Volkswagen volt. Az emissziós trükközés (illetve ennek gyanúja) egyébként az elmúlt évtizedben nem csak ennél a két gyártónál merült fel, hanem a szintén VW-konszernhez tartozó Audinál; a Suzukinál, ahol magyar gyártású autók kerültek górcső alá; és az észak-amerikai dízelpiac 40%-át uraló Cumminsnál.

A Renault esetében a csalás lényegében ugyanúgy nézhetett ki, mint azt a nagyközönség megismerte: a jármű érzékelte, ha emissziómérő eszközt dugtak rájuk, és ilyenkor a valósnál kevesebb kibocsátással működött – főleg a a légúti betegségeket okozó nitrogén-oxid kibocsátásával csalhattak. A francia ügyészség szerint a 2009 és 2017 között eladott autók lehetnek érintettek.

A bíróság az ügyészség beadványa alapján ki is tűzte az első meghallgatást 2027 áprilisára, azaz mire mindez még lemegy, megint eltelik jó sok idő. Lesz ideje átgondolni a Renault-nak, mit mondjon, mindenesetre addig ki is adott a cégcsoport egy közleményt arról, hogy megvédik ártatlanságukat, valamint százezer alkalmazottjuk profizmusát és etikusságát. Hozzátették, a szintén ilyen ügyet boncolgató londoni Legfelsőbb Bíróság nemrég négy másik gyártó mellett őket is felmentette a vádak nagy része alól.

A franciák egyébként nem csak a Renault-t citálnák bíróság elé: hasonló sorsra juthat a Stellantis is az elődkonszernek, vagyis a PSA-csoport és a Fiat Chrysler Automobiles ténykedése miatt.