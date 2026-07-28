Egy napszemüveg kiválasztásakor a legtöbben elsősorban azt nézik, jól áll-e, kényelmes-e, és mennyire hatásosan szűri ki az erős napfényt. Autóvezetés közben azonban ennél jóval több múlhat a megfelelő modellen. A lencse sötétsége, színe, polarizációja, sőt még a keret formája is befolyásolhatja, hogy a sofőr mennyit lát környezetéből.

Ezért fordulhat elő, hogy egyes napszemüvegek termékleírásában vagy csomagolásán a „Not suitable for driving and road use”, vagyis a „Vezetéshez és közúti használatra nem alkalmas” figyelmeztetés szerepel. A megjelölés az adott lencse tulajdonságaira vonatkozik. Személy szerint eddig Ray-Ban és Oakley szemüvegeknél láttam ilyet.

Nem mindegy, mennyi fény jut át a lencsén

A napszemüveglencséket fényáteresztésük alapján öt, 0-tól 4-ig terjedő kategóriába sorolják. Minél magasabb a szám, annál sötétebb a lencse:

a 0-s kategória a fény több mint 80 százalékát átengedi;

az 1-es kategória 43-80 százalékot;

a 2-es kategória 18-43 százalékot;

a 3-as kategória 8-18 százalékot;

a 4-es kategória pedig mindössze 3-8 százalékot.

A 4-es kategóriájú napszemüvegek rendkívül erős napsütésre, például magashegyi, havas vagy sivatagi környezetbe készülnek. Autóvezetéshez viszont már túl sötétek, ezért közúti használatra nem alkalmasak. A vonatkozó optikai szabványok szerint a vezetésre használható lencséknek nemcsak elegendő fényt kell átengedniük, hanem a piros, sárga, zöld és kék jelzőfények felismerését sem akadályozhatják.

Napszemüveget sötétedés után sem érdemes viselni. A szakmai ajánlás szerint a 75 százaléknál kisebb fényáteresztésű lencsék alkonyatkor és éjszaka már nem megfelelőek közúti használatra. Ebbe gyakorlatilag szinte minden hagyományos napszemüveg beletartozik.

A lencse színe is számít

Vezetéshez általában a semleges szürke vagy barna árnyalatú lencsék jelentik a legjobb választást – írja a Jalopnik. Ezek úgy csökkentik a fényerőt, hogy viszonylag kevéssé változtatják meg a környezet színeit. Az erősen kékes, pirosas vagy más divatszínek ezzel szemben ronthatják bizonyos árnyalatok elkülönítését, ami a jelzőlámpák és közlekedési táblák felismerésénél különösen kellemetlen lehet.

A sárga lencséket gyakran reklámozzák éjszakai vezetéshez, mert a viselőjük úgy érezheti, hogy rajtuk keresztül nézve kontrasztosabbá válik a kép. Valójában azonban minden színezett lencse elnyel valamennyi fényt, márpedig éjszaka éppen abból van kevés. Emiatt a sárga napszemüveg sem ajánlott sötétben. Ellenben segítséget nyújthat nappali havas körülmények között, ezért is használják raliversenyzők is az északi országok téli futamain.

Jó lehet a polarizált lencse, de érdemes kipróbálni

A polarizált napszemüvegek kiszűrik a vízszintes felületekről visszaverődő zavaró fény egy részét. Ez különösen hasznos lehet nedves aszfalton, havas úton, vagy amikor a napfény az előttünk haladó autóról verődik vissza.

A technológiának azonban lehet egy mellékhatása: bizonyos szögből nézve elsötétítheti vagy nehezebben olvashatóvá teheti az LCD-kijelzőket. Ezért egy képernyőkkel telepakolt modern autóban célszerű még indulás előtt ellenőrizni, hogy a műszeregység, a központi kijelző és a head-up display jól látható-e a szemüvegben. Számos tesztautóban például észre sem vettem, hogy van head-up kijelző, amíg le nem vettem a szemüveget – valóban durva ilyen szempontból egy polarizált lencse.

A vastag keret holtteret hozhat létre

Nemcsak a lencsére, hanem a keretre is érdemes figyelni. A vastag, széles szemüvegszár vagy a szem környékét erősen eltakaró kialakítás korlátozhatja a perifériás látást. Ez például sávváltáskor vagy kereszteződéshez érve akadályozhatja az oldalról közeledő járművek és kerékpárosok észlelését. Vezetéshez előnyösebb lehet a nagyobb lencse és a vékonyabb keret.

A fényre sötétedő szemüveg sem mindig ideális

A hagyományos fotokromatikus, vagyis fényre sötétedő lencsék elsősorban az UV-sugárzás hatására változtatják meg az árnyalatukat. Az autók szélvédője azonban az UV-sugárzás jelentős részét kiszűri, ezért ezek a lencsék az utastérben sokszor nem sötétednek be eléggé.

Ez nem azt jelenti, hogy veszélyes lenne bennük vezetni, inkább azt, hogy vakító napsütésben nem feltétlenül nyújtanak megfelelő komfortot. Léteznek már látható fényre is reagáló, kifejezetten autózáshoz fejlesztett változatok, azonban hosszabb útra érdemes külön napszemüveget vinni a hagyományos fotokromatikus szemüveg mellé.