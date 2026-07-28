Hétfőn daruval emelték fel és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be a Magyar Nemzeti Múzeumba a százéves Ford T-modellt, amelyet az Amerikai álom című kiállításon mutatnak be.

A Közlekedési Múzeum műtárgya azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök is részt vett: Galamb József és Farkas Jenő. Ezért döntöttek úgy az Amerikai álom kiállítás kurátorai, Radnóti Klára és Orgona Angelika, hogy bemutatják a nagyközönség számára. A kocsi különlegessége, hogy éppen idén szátéves. Motorja 3500 köbcentiméteres, teljesítménye 18 lóerő, és ma is üzemképes.

Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójának alkalmából nyíló Amerikai álom című kiállításon a Ford T-modell mellett számtalan érdekes tárgy lesz látható. Az időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg, és számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát is megismerhetik a látogatók. Például Kossuth Lajos, Szent-Györgyi Albert, Gábor Zsazsa vagy Szeleczky Zita tengerentúlon fennmaradt emlékeit is bemutatják.

A kiállítás július 30-tól november 1-ig látogatható.