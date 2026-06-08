Maurice Bonecutter nem mindennapi módon vett részt a legendás amerikai országút, a 66-os út centenáriumi ünnepségén. Az oklahomai férfi 1926-ban született, és egy ugyancsak 1926-os Ford volánja mögött gurult be a rendezvényre, amelyet a „Mother Road”, vagyis az amerikai autós kultúra egyik legismertebb útvonalának 100. évfordulója alkalmából tartottak.

A hármas évforduló önmagában is különleges: a férfi, az autó és az út is ugyanahhoz az évhez kötődik. A Route 66-ot 1926-ban jelölték ki, és bár ma már nem tölti be azt a közlekedési szerepet, mint fénykorában, az amerikai autózás egyik legfontosabb szimbóluma maradt. Turisták, veteránautósok és országúti romantikára vágyók ma is végigjárják a Chicagótól Kaliforniáig vezető legendás aszfaltcsíkot.

100 évesen, 100 éves autóval gurult végig a 100 éves úton 1

A 100 esztendős férfi a helyi tévécsatornának azt mondta, számára személyes emlékeket is őriz a Route 66, hiszen korábban sokat használta az utat. A veteránautók szeretete pedig a családban is tovább él: büszkén beszélt arról, hogy dédunokái is rajonganak a régi autókért, és gondosan vigyáznak a járművekre.

A főszereplő Ford Model T önmagában is időutazás. A típust sokan az első igazán tömegesen elterjedt autónak tartják, amely Henry Ford futószalagos gyártásának köszönhetően hatalmas szerepet játszott az autózás demokratizálásában. A mai autókhoz képest viszont a vezetése egészen más világ.

A Model T-ben ugyan három pedál található, de ezek nem úgy működnek, ahogy egy modern autóban megszoktuk. A bal pedál a sebességváltásért felel, a középső a hátramenet, a jobb pedig a fék. Gázpedál nincs a padlón: a motor fordulatszámát a kormányoszlopon lévő karral lehet szabályozni, egy másik karral pedig a gyújtás előgyújtását kell kézzel állítani.

100 évesen, 100 éves autóval gurult végig a 100 éves úton 2

Vagyis míg egy mai autóba beülve nagyjából mindenki azonnal tudja, mit hol talál, a Ford Model T vezetése külön tanulást igényel. Nem elég beindítani és elindulni vele, érezni kell a szerkezetet, figyelni a karokra, a pedálokra és a motor viselkedésére. Ez is hozzátartozik a varázsához.

Tulsa belvárosában több ezer klasszikus autót vártak a Route 66 ünnepi felvonulására, amely Guinness-rekordkísérlet is volt. A tömegben azonban nehéz lett volna különlegesebb párost találni Maurice Bonecutternél és 1926-os Fordjánál: egy ember, egy autó és egy országút, mind ugyanabból az évből.

100 évesen, 100 éves autóval gurult végig a 100 éves úton 3

Száz év után a Route 66 még mindig él, a Ford Model T még mindig gurul, Maurice pedig bebizonyította, hogy az idő nem feltétlenül ellenség. Néha csak egy jó apropó kell hozzá, egy veterán Ford, és egy út, amelyen még mindig érdemes végigmenni.

100 évesen, 100 éves autóval gurult végig a 100 éves úton 4
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