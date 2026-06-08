Maurice Bonecutter nem mindennapi módon vett részt a legendás amerikai országút, a 66-os út centenáriumi ünnepségén. Az oklahomai férfi 1926-ban született, és egy ugyancsak 1926-os Ford volánja mögött gurult be a rendezvényre, amelyet a „Mother Road”, vagyis az amerikai autós kultúra egyik legismertebb útvonalának 100. évfordulója alkalmából tartottak.

A hármas évforduló önmagában is különleges: a férfi, az autó és az út is ugyanahhoz az évhez kötődik. A Route 66-ot 1926-ban jelölték ki, és bár ma már nem tölti be azt a közlekedési szerepet, mint fénykorában, az amerikai autózás egyik legfontosabb szimbóluma maradt. Turisták, veteránautósok és országúti romantikára vágyók ma is végigjárják a Chicagótól Kaliforniáig vezető legendás aszfaltcsíkot.

A 100 esztendős férfi a helyi tévécsatornának azt mondta, számára személyes emlékeket is őriz a Route 66, hiszen korábban sokat használta az utat. A veteránautók szeretete pedig a családban is tovább él: büszkén beszélt arról, hogy dédunokái is rajonganak a régi autókért, és gondosan vigyáznak a járművekre.

A főszereplő Ford Model T önmagában is időutazás. A típust sokan az első igazán tömegesen elterjedt autónak tartják, amely Henry Ford futószalagos gyártásának köszönhetően hatalmas szerepet játszott az autózás demokratizálásában. A mai autókhoz képest viszont a vezetése egészen más világ.

A Model T-ben ugyan három pedál található, de ezek nem úgy működnek, ahogy egy modern autóban megszoktuk. A bal pedál a sebességváltásért felel, a középső a hátramenet, a jobb pedig a fék. Gázpedál nincs a padlón: a motor fordulatszámát a kormányoszlopon lévő karral lehet szabályozni, egy másik karral pedig a gyújtás előgyújtását kell kézzel állítani.

Vagyis míg egy mai autóba beülve nagyjából mindenki azonnal tudja, mit hol talál, a Ford Model T vezetése külön tanulást igényel. Nem elég beindítani és elindulni vele, érezni kell a szerkezetet, figyelni a karokra, a pedálokra és a motor viselkedésére. Ez is hozzátartozik a varázsához.

Tulsa belvárosában több ezer klasszikus autót vártak a Route 66 ünnepi felvonulására, amely Guinness-rekordkísérlet is volt. A tömegben azonban nehéz lett volna különlegesebb párost találni Maurice Bonecutternél és 1926-os Fordjánál: egy ember, egy autó és egy országút, mind ugyanabból az évből.

Száz év után a Route 66 még mindig él, a Ford Model T még mindig gurul, Maurice pedig bebizonyította, hogy az idő nem feltétlenül ellenség. Néha csak egy jó apropó kell hozzá, egy veterán Ford, és egy út, amelyen még mindig érdemes végigmenni.