A miniszter szerint – aki a helyszínen követte a munkálatok egy részét – a beruházás óriási előrelépés a hazai és a budapesti vasúti közlekedés számára. Hozzátette: számos kritika joggal vethető fel a kivitelező és a közbeszerzési eljárás, annak árszintje kapcsán, de most egy valóban értelmes és hasznos beruházás épül.

A Déli Körvasút koncepcióját hét évvel ezelőtt álmodták meg. Ennek egyik legfontosabb eleme az új Közvágóhíd állomás, ahol át lehet szállni a körvasúton áthaladó távolsági és elővárosi vonatokról a HÉV-ekre, a villamosokra, a buszokra. Gyakorlatilag közlekedési és városszerkezeti értelemben ez lesz Budapest belvárosának új déli kapuja.

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A most helyére tett híd 2500 tonnát nyom, emellett 109 méter hosszú és 120 darab acélelemből áll össze. A monstrumot egy 176 kerekes önjáró moduláris szállítójármű (SPMT) szerelvény mozgatta a helyére. A hidat centiméteres pontossággal illesztette be végleges pozíciójába a V-Híd Zrt, amely a Déli Körvasút egyik legfontosabb kivitelezője. A következő híd szerkezet várhatóan jövő nyáron kerül a mostani mellé, így adódik majd össze a négy vágányos, két középperonos, új állomás.

Vasárnap még a visszaszállítási munkák zajlanak a környéken. A beruházó elszállítja majd az SPMT közlekedéséhez ideiglenesen odahordott földet, majd helyreállítják a területet. Hétfő reggeltől a Soroksári úton ismét a megszokott rend szerint haladhat a forgalom.

A Déli Körvasút jelenlegi hivatalos ütemezése szerint a beruházás 2027 végére készül el. 2028-tól a rendszer már a tervezett kapacitással működhet – óránként akár 12 elővárosi vonat irányonként.