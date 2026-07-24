Télen még könnyű a fagyott tömítésre vagy a jégre fogni a dolgot, meleg időben azonban gyakran maga a reteszelőmechanizmus vagy annak elektromos működtetője adja meg magát.

Van B terv, csak sokan nem tudnak róla

Számos modern autó gyártója gondolt erre az esetre is. Az elektromosan vagy a központi zárral együtt reteszelődő tankajtók egy részéhez kézi vészkioldó tartozik.

Ezt rendszerint nem szem előtt helyezik el. Leggyakrabban a csomagtartó oldalkárpitja mögött, azon az oldalon kell keresni, ahol az üzemanyag-betöltő nyílás található. Egy levehető fedél vagy félrehajtható burkolat mögött bukkanhat elő egy élénk színű húzófül, bowden vagy kisebb kar.

Ennek óvatos meghúzásával mechanikusan kioldható a tankajtót záró retesz, így legalább tankolni lehet, és nem kell a benzinkúton nekiállni feszegetni a fedelet.

A megoldás azonban típusfüggő. Nem minden autóban található ilyen vészkioldó, és az elhelyezése is eltérhet, ezért ha elsőre nem találjuk, a használati útmutató a biztosabb megoldás. Érdemes egyébként még azelőtt megkeresni, hogy valóban szükség lenne rá.

Ha egyszer beragadt, valószínűleg nem véletlenül

A kézi nyitás csak szükségmegoldás. Ha a tankajtó egyszer már nem oldott ki rendesen, érdemes kideríteni az okát, különben a következő tankolásnál ismét előjöhet a hiba.

Elsőként érdemes ellenőrizni, nem került-e por, homok vagy más szennyeződés a retesz környékére, illetve akadálytalanul mozog-e a zárszerkezet. A megfelelő, az adott mechanizmushoz használható kenőanyag is segíthet, ha egyszerűen szorul valamelyik mozgó alkatrész.

Elektromos reteszelés esetén biztosítékhiba vagy maga a működtetőmotor is okozhat problémát. Ha a jelenség rendszeresen visszatér, érdemes műhelyben átnézetni: sok esetben a kis elektromos aktuátor vagy a reteszelőszerkezet cseréje oldja meg véglegesen a problémát.

A tanulság tehát egyszerű: amikor legközelebb kipakolod a csomagtartót, nézz be az oldalkárpit mögé is. Lehet, hogy ott lapul egy apró műanyag kar, amely egyszer még megment attól, hogy üres tankkal ragadj a benzinkút mellett.