Az autópályák egyik legősibb konfliktusa, amikor valaki kényelmesen berendezkedik a belső sávban, miközben jobbra kilométereken át akkora üresség tátong, hogy ott akár egy kisebb gyorsasági futamot is meg lehetne rendezni.

Ilyenkor a mögötte érkező autós általában három lehetőség közül választ. Türelmesen vár, balra indexel, vagy néhány fényszóróvillantással próbálja jelezni, hogy szeretne gyorsabban haladni. A türelmetlenebbek persze ennél jóval agresszívebb előadást rendeznek, centikre megközelítve az előttük haladót.

Egy Tesla sofőrje azonban egészen más módszert választott. Észrevette, hogy az előtte, a belső sávban haladó fehér furgon oldalán jól látható telefonszám szerepel. Feltehetően a járművet használó vállalkozás elérhetősége volt, de hősünk úgy döntött, hátha olyan veszi fel, aki tud tenni valamit az ügyben. 

Betárcsázta a számot, majd legnagyobb meglepetésére valóban a furgon egyik utasa vette fel a telefont.

– Jó napot, uram! Ki tudna húzódni jobbra? – kérdezte a Tesla vezetője.

Néhány másodperccel később a furgon szabályosan átsorolt a külső sávba, a Tesla pedig továbbhaladhatott. Villogás, dudálás és autópályán előadott idegösszeomlás nélkül rendeződött a helyzet.

Magyarországon is a külső sáv az alap

A történet a magyar autósok számára sem ismeretlen. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, lakott területen kívül fő szabály szerint a jobb szélső sávban kell haladni. A belső sáv elsősorban előzésre szolgál, vagyis nem lehet benne korlátlan ideig utazni csak azért, mert néhány kilométerrel később esetleg újabb kamion bukkan fel.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a hátulról gyorsabban érkező autósnak joga lenne letolni a másikat az útról.

A módszer kétségtelenül kreatív, de nem feltétlenül érdemes lemásolni. Ráadásul könnyen előfordulhat, hogy a furgon oldalán szereplő számot nem az utas, hanem az irodában ülő ügyintéző veszi fel, aki legfeljebb időpontot tud adni, amikor házhoz mennek a srácok. 

A telefonhívás mindenesetre ebben az esetben célba ért. A furgon lehúzódott, a Tesla továbbment, és egy rövid időre bebizonyosodott, hogy az autópályán néha a kommunikáció hatásosabb fegyver, mint a távolsági fényszóró.

Nagy jelenet: mobilon hívta a belső sávban ragadt furgont, hogy adjon helyet 1
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