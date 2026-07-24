Az autópályák egyik legősibb konfliktusa, amikor valaki kényelmesen berendezkedik a belső sávban, miközben jobbra kilométereken át akkora üresség tátong, hogy ott akár egy kisebb gyorsasági futamot is meg lehetne rendezni.

Ilyenkor a mögötte érkező autós általában három lehetőség közül választ. Türelmesen vár, balra indexel, vagy néhány fényszóróvillantással próbálja jelezni, hogy szeretne gyorsabban haladni. A türelmetlenebbek persze ennél jóval agresszívebb előadást rendeznek, centikre megközelítve az előttük haladót.

Egy Tesla sofőrje azonban egészen más módszert választott. Észrevette, hogy az előtte, a belső sávban haladó fehér furgon oldalán jól látható telefonszám szerepel. Feltehetően a járművet használó vállalkozás elérhetősége volt, de hősünk úgy döntött, hátha olyan veszi fel, aki tud tenni valamit az ügyben.

Guette l'astuce du citadin au volant de sa duracell pour faire rabattre fissa le Riton!#Malynx pic.twitter.com/4XDw4Tz9Mq — La Sotizerie (@LaSotizerie) July 21, 2026

Betárcsázta a számot, majd legnagyobb meglepetésére valóban a furgon egyik utasa vette fel a telefont.

– Jó napot, uram! Ki tudna húzódni jobbra? – kérdezte a Tesla vezetője.

Néhány másodperccel később a furgon szabályosan átsorolt a külső sávba, a Tesla pedig továbbhaladhatott. Villogás, dudálás és autópályán előadott idegösszeomlás nélkül rendeződött a helyzet.

Magyarországon is a külső sáv az alap

A történet a magyar autósok számára sem ismeretlen. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, lakott területen kívül fő szabály szerint a jobb szélső sávban kell haladni. A belső sáv elsősorban előzésre szolgál, vagyis nem lehet benne korlátlan ideig utazni csak azért, mert néhány kilométerrel később esetleg újabb kamion bukkan fel.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a hátulról gyorsabban érkező autósnak joga lenne letolni a másikat az útról.

A módszer kétségtelenül kreatív, de nem feltétlenül érdemes lemásolni. Ráadásul könnyen előfordulhat, hogy a furgon oldalán szereplő számot nem az utas, hanem az irodában ülő ügyintéző veszi fel, aki legfeljebb időpontot tud adni, amikor házhoz mennek a srácok.

A telefonhívás mindenesetre ebben az esetben célba ért. A furgon lehúzódott, a Tesla továbbment, és egy rövid időre bebizonyosodott, hogy az autópályán néha a kommunikáció hatásosabb fegyver, mint a távolsági fényszóró.