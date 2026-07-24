Azok után, hogy a Forma-1-es Belga Nagydíjon már az első körben kiesett, George Russell hátránya 50 pontra nőtt a futamot megnyerő mercedeses csapattárs, Andrea Kimi Antonelli mögött. A brit pilóta a Magyar Nagydíjra érkezve nem kerülhette el az újabb kínzó kérdéseket a bajnoki versenyfutás kapcsán – erről egyébként meglepő őszinteséggel beszélt az F1 kamerái előtt.

„Pszichológiai szempontból az a legkeményebb csatám eddig, mert annyi hullámhegyen és -völgyben jártam, kombinálva dolgokkal, melyekre hatásom volt, és nem alakultak jól” – fogalmazott Russell. „De az irányításomon kívüli dolgok is akadályozták az előrehaladásom.”

„Ami nem öl meg, az megerősít. Büszke vagyok a rugalmasságomra. Három nappal Spa után pozitív és izgatott vagyok a hétvége kapcsán” – tekintett előre a brit. „Szerintem ez a jó a versenyzésben: a lehetőség sokszor ott van a kanyarban.”

Kérdéses persze, hogy mennyi ilyen lehetősége lesz Russellnek. Jelen állás szerint a Magyar Nagydíjjal együtt 12 versenyhétvége maradt a 2026-os szezonból, ez a szám azonban nőhet és csökkenhet is. Akkor nőhet, ha az áprilisi elhalasztott futamokat valahogyan sikeresen pótolni tudják, viszont ha a közel-keleti helyzet nem nyugszik, akkor a Katari és az Abu-dzabi Nagydíj kerülhet veszélybe.

A Vezess megkérdezte Russellt, hogy ez a bizonytalanság befolyásolja-e a hozzáállását a bajnoki versenyfutáshoz. „Ez nem változtat semmin, hogy őszinte legyek. Szeretnék egy 24 futamos szezont, annyi futamot, amennyi lehetséges mostantól a szezon végéig. Ezen nem változtat az, hogy vezetek-e, vagy 2., 3. vagy 4. vagyok. Versenyezni akarok, szeretek küzdeni, és ha nem versenyzünk a Közel-Keleten, akkor remélem találunk helyettesítő versenyt Baku és Szingapúr között. Minden hétvégén boldogan versenyzem” – fogalmazott a Mercedes-pilóta.

Csapattársa, Andrea Kimi Antonelli szemmel láthatóan jó hangulatban érkezett a Hungaroringre, bennfentes sztorikat mesélt: