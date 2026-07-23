A Forma-1-es hétvégék szokásos menetrendjét követve csütörtökön zajlott a médianap a Hungaroringen. Ilyenkor a legelérhetőbbek a versenyzők, ekkor lehet velük a legtöbbet beszélni, de különféle programokra is befoghatók, és a bokszutcasétára érkező rajongók is elcsíphetik őket.

Azt már megmutattuk a Vezessen, konkrétan mivel is érkezett meg a pályára a húsz versenyző, alábbi galériánkban pedig abba nyújtunk betekintést, mivel is telik egy olyan nap, amikor nem is vezetnek F1-es autót.

A képre kattintva galéria nyílik!

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