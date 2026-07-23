Tekintve, hogy a pályára lépéskor korlátozzák, hogy mennyi ételt és italt vihet az ember a Hungaroringre a Forma-1-es Magyar Nagydíjra, mindig kardinális kérdés, hogy milyen árakkal kell számolni a büféknél és a vendéglátóegységeknél. Ennek járt utána a Vezess a helyszínen.

Azt már tavaly láttuk, hogy az új főlelátó mögötti terület nagyobb, ennek megfelelően pedig meg is nőtt a vendéglátóhelyek száma. De mi mennyibe kerül? Nézd meg galériánkban az alábbi képre kattintva!

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Összességében az árak nem szálltak el, a legtöbb tétel tolerálható mértékben növekedett ‒ más kérdés, hogy a 7-8 ezres hamburgerek és gyrosok nem megszokottak a hétköznapokon. Az egységáras italokért fizetendő összeg egyáltalán nem változott, a kávé viszont 200 forinttal drágább lett.

Az italopciókat egyébként ki lehet bekkelni azzal, ha az ember a csapvizet választja. A pálya körül több helyen is találni ingyenes vízvételi pontokat, melyek frissítően hathatnak a hétvége során.

Mi volt a helyzet 1986-ban, az első Magyar Nagydíjon a büfékkel? Ebből a cikkből kiderül: