Először egy adás-vétel kapcsolta őket össze, aztán összevesztek, most viszont minden eddiginél szorosabbra fűzik kapcsolatukat: a Ford Motor Company és a Geely Automobile Holdings bejelentette, hogy vegyesvállalatot alapítanak, amely a kínai gyártó számára biztosít termelési kapacitást a Ford egyik európai üzemében.

Az egyelőre név nélküli vegyesvállalat új generációs járműveket fog gyártani mindkét anyacég számára. Az Európában értékesítendő járművek különböző – vélhetően tisztán elektromos és hibrid – hajtásláncokkal kerülnek majd forgalomba, legkorábban valamikor 2028-ban.

Továbbra is Valenciában fog készülni a Ford Kuga, valamint a Bronco modellcsalád egy új, Európára optimalizált tagja. A Geely részéről kettő, egyelőre meg nem nevezett SUV-ot gyárt majd a vegyesvállalat, amely fölött 2:1 arányban gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Ford, illetve a Geely.

Lesz ezeken kívül egy Ford által tervezett, de közösen fejlesztett modell is: ez ugyanúgy 2028-tól lesz elérhető, mint a többi újdonság. 2029-ig bezárólag a Ford összesen öt új multi-energia modellt fog piacra dobni Európában; a Bronco-származékon és a közös modellen felül tehát további három típusra számíthatunk még.

A valenciai üzem elméleti éves gyártási kapacitása félmillió jármű, ezt azonban a Ford önmagában nem tudja kihasználni. Az európai gyártás (a helyben gyártott alkatrészek arányának függvényében) akár teljes vámmentességet biztosíthat a Geely számára, míg a Ford a munkahelyek megőrzését, továbbá gazdaságosabb termelést remél a kapacitás optimalizálásától.