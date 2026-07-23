Alig fél évvel a harmadik generációs, vadonatúj platformra épülő Nissan Leaf bevezetése után megjelent a tisztán elektromos modell sportos kiadása, a Leaf Nismo.

Felfüggesztés

Felismerve, hogy a dinamikus vezetéshez a nyers erőnél fontosabb a pontos és kiszámítható irányíthatóság, a Nismo egyedi komponensekkel tökéletesítette a Leaf futóművét.

12 fotó

Kifejezetten ide hangolt rugókat és kanyarstabilizátorokat, valamint egyedileg válogatott perselyeket szereltek be. A módosítások nyomán a futómű merevebb lett, javultak a kormányreakciók.

A lengéscsillapítók speciális szelepeket kaptak, amely egyszerre elégíti ki a hatékony oldaldőlés-szabályozás és a változó minőségű útfelületen is komfortos rugózás kettős követelményét. Ez az X-Trail Nismo modellben is alkalmazott megoldás könnyed, kezes vezethetőséget kombinál megnyugtató rugózási kényelemmel, legyen szó ráérős utazásról vagy sportos vezetésről.

A könnyített 19 colos Enkei alufelnikre Michelin Pilot Sport 5 abroncsokat szereltek.

Hajtáslánc

A motorteljesítmény nem változott: a villanymotort, reduktort és invertert egyaránt magában foglaló elektromos gép 160 kW (214 LE) csúcsteljesítményre és 355 Nm maximális forgatónyomatékra képes. Érdekesség, hogy a Leaf Nismo a kisebbik (130 kW / 177 LE / 345 Nm) hajtáslánccal is elérhető. Ez pont egy mázsával könnyebb (1920 helyett 1820 kg), mint a nagymotoros Leaf Nismo, de tömeg/teljesítmény aránya így is rosszabb (12 helyett 14 kg /kW.)

A mezei Leaf négy választható üzemmódja (normál, öko, sport, egyéni) közül az első három egyedi programozást kapott. A sport még erőteljesebb, lineáris gyorsítóképességet eredményez, és ebben a konfigurációban Nismo üzemmód néven szerepel. A normál és takarékos üzemmódokat a futómű sportosabb hangolásához optimalizálták, így biztosítva a harmonikus, egységes vezetési élményt.

A Nissan Leaf Nismo az első olyan elektromos Nismo modell, amelynél a regeneratív fékrendszer vezérlését is áthangolták. A villanymotort a jármű lassítására, és közben elektromos energia fejlesztésére használó rendszer itt is négy lépcsőben állítható, mint az alapmodellnél, csakhogy az első fokozatban csökkentették, a fennmaradó háromban viszont erősítették a fékhatást. Az így elérhető, intenzívebb motorfék összhangban áll a sportos, élvezetes vezetéssel.

A Nissan Leaf Nismo előtörténete A most bemutatott modell nem az első nismósított Leaf: az előző generációs modellből is készült Nismo verzió, amelyet 2018 és 2022 között forgalmaztak Japánban, illetve létezett egy Nissan Leaf Nismo RC elektromos versenyautó. Utóbbit kettő, egyenként 161 lóerős villanymotorral (tehát összkerékhajtással) szerelték fel, tömegét 1220 kg-ra csökkentették, így álló helyzetből 3,4 mp alatt érte el a 100 km/órás sebességet. 12 fotó Versenyautó egyébként az első generációs Leafből is készült 2011-ben, ez azonban szerényebb adottságokkal bírt: 107 lóerős villanymotorja 6,9 mp alatt repítette nulláról 100 km/órára az állítólag 920 kg-ra fogyasztott autót.

Dizájn

A Leaf Nismo külső módosításai a látványosabb megjelenés mellett hatékonyabb aerodinamikai jellemzőket is eredményeznek. Az első lökhárító egyedi sarokidomai csökkentik a légörvények kialakulását az oldalfal mentén, ezzel mérsékelve a légellenállást.

Az oldalajtók alsó részének speciális burkolata a mély tömegközéppontot hivatott szemléltetni, míg hátul az új fejlesztésű hátsó lökhárító hajótestekről mintázott alsó légterelője, illetve a szériaváltozatnál hangsúlyosabb kacsafarok légterelő biztosít fokozott leszorítóerőt anélkül, hogy növelné a légellenállást.

A karosszéria több pontján – így például a külső tükrök fényes fekete házán – megjelenő, kontrasztos piros színelemek a modell sportosságát, illetve egyediségét hangsúlyozzák, a különleges árnyalat elnevezése (Arterial Magma) arra utal, hogy láva folyik a Leaf Nismo ereiben.

Az autó hatféle karosszériaszínben rendelhető, ebből négyet az alapkiviteltől kölcsönöztek, kettő pedig a Nismo járművek exkluzív aszfaltszürke árnyalatának (Nismo Stealth Gray) két változata.

Belső tér

A fekete alaphangulatot piros betétek vadítják, a beltér tele van már ismert Nismo részletekkel (teljesítmény-mérő műszer, egyedi műszerfal-kidolgozás, illetve indítógomb.)

A kormánykerék speciális, igényes tapintású műbőr borítást kapott piros középállás-jelzéssel, az első üléseket hímzett Nismo logók és piros öltések díszítik. Az erősebb motorhoz opcióként kifejezetten ide tervezett Recaro első ülések is kérhetők, motoros háttámla-állítással; ez a modellváltozat egyben 20 kilóval kisebb (1900 kg) menetkész tömeget is kínál.