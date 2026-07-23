A pálya 40. születésnapja és a hétvégi 41. Magyar Nagydíj alkalmából Domenicali kiemelte, 1986-ban még senki nem gondolta volna, hogy a mostanihoz mérhető fejlesztés megy majd végbe a Hungaroringen. “Lenyűgöző. Rendkívül büszke vagyok arra, amit a promóter és a kormány végrehajtott, teljesítve a velünk kötött megállapodást, ami arról szólt, hogy a legjobb minőségű infrastruktúrát biztosítsák számunkra” – fogalmazott.

Az olasz szakember szerint fontos, hogy a promótert képviselő Ariane Frank-Meulenbelt és a Hungaroring Sport Zrt.-t elnök-vezérigazgatóként irányító Gyulay Zsolt között hosszú évek óta stabil az együttműködés, ami a sportág érdekeit szolgálja. Domenicali arról is beszélt, hogy az új kormánnyal is örömmel várja a közös munkát.

Az elnök-vezérigazgató a hosszabb távú jövőről is szót ejtett, és jelezte, az elvégzett fejlesztésekre és az eddigi stabil együttműködésre alapozva ők készen állnak a tárgyalásokra. “A Hungaroring 1986 óta szerepel a versenynaptárban, ez a legékesebb bizonyítéka az F1-es világbajnokság iránti hűségnek. Emellett elvégezték a megfelelő felújításokat, én pedig úgy gondolom, készen állunk rá, hogy a még távolabbi jövőről egyeztessünk” – jelentette ki.

Domenicali részletekbe nem bocsátkozott, de megemlítette, hogy később akár sprintfutamos hétvégére is sor kerülhet Mogyoródon. Az idén hat ilyen fordulót rendeznek, jövőre többet terveznek. “Annyit elmondhatok, hogy a Hungaroring szerepel azon pályák listáján, amelyek esetében egyértelműen beszélhetünk erről, mert szeretnénk előrelépni ezen a területen” – mondta.

Domenicali a Formula.hu-nak adott exkluzív interjút, az MTI ebből emelt ki idézeteket.