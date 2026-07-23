Csak logisztikai oldalról több mint száz nélkülözhetetlen háttérember munkája szükséges ahhoz, hogy néhány nap alatt mindent lebontsanak egy helyszínen, aztán felépítsék a következőn. Ez önmagában gondosan megtervezett folyamatokat jelent, de még egy fokkal nagyobb a kihívás, amikor szünet nélkül, közvetlenül egymás után rendeznek két versenyhétvégét (double-header).

Az idei Forma-1-es Magyar Nagydíjra most közvetlenül Belgiumból érkeztek a csapatok, és mint azt a szállítást több mint húsz éve hivatalos partnerként végző DHL képviselőitől a szerdai délelőtti építkezés során a Hungaroringen megtudtuk, ez a több mint száz ember számára hónapokkal előre, szinte órára pontosan megtervezett menetrendet jelent.

Idén öt double-header, sőt két triple-header is van a versenynaptárban, az ezekre való felkészülés több mint egy évvel a bajnokság kezdete előtt megkezdődik. A Magyar Nagydíjra érkezett több mint száz kamion közül 75 egyenesen Spából futott be, 60 óra alatt minden eljutott Belgiumból Magyarországig.

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A DHL flottájában 52 olyan kamion van, amelyet fenntartható üzemanyaggal tankolnak, de a Hungaroringen kiderült, hogy egyes országokban kihívást jelent ilyen üzemanyagot találni a kereskedelmi forgalomban. A DHL ezért egy tartálykocsit is visz magával minden európai versenyre, és ha szükséges, ebből tankolják a környezetbarát, egyébként GPS-alapú nyomkövetéssel optimalizált útvonalon közlekedő járműveket.

A fenntarthatóság jegyében a DHL napelemeket és akkumulátorokat is cipel magával, az ezek által termelt energiát minden csapat használja. A Forma-1 energiaigénye hatalmas, egyes pályákon az áramellátás sem optimális (ez a felújítás előtt a Hungaroringre fokozottan igaz volt), ezért generátorokat is használnak, amelyeket szintén fenntartható üzemanyaggal üzemeltetnek.

Az akkumulátorokkal kapcsolatban érdekesség, hogy különösen a légi szállíthatóságukra vonatkozó korlátozások miatt csak Európán belül tudják mozgatni őket, a tengerentúlon nem használhatók. Erre egyelőre próbálnak megoldást találni.

A Vezess kérdésére kiderült, hogy Magyarországon nincs szükség olyan egyedi felszerelésre, amit kizárólag a Hungaroringen használnának. A csapatok előre összeállítják, mire lesz szükségük az európai szezon alatt, minden helyszínen ezzel az “egységcsomaggal” dolgoznak.

Mindent, amire az F1-nek szüksége van, a DHL szállít, ebben az abroncsoktól kezdve még a csapatok bútorai is benne vannak. Próbáltuk megtudni, hogy összesen hány tonna felszerelést jelent ez, de Chris Allen (DHL Motorsport Transport Manager) és Christian Paulhammer (F1 Operations Manager) sem mert konkrét számot mondani a Vezessnek. Abban maradtunk, hogy “nagyon sokat”, mert rendkívül nehéz ezt pontosan megbecsülni. Elképzelhető például, hogy nincs minden kamion a maximális kapacitásáig megpakolva, de így is több mint ezer tonnáról lehet beszélni.

Hogyan lehet összecsomagolni egy F1-es autót?

A Forma-1-es versenyautók szállítása úgy történik, hogy az első és hátsó szárnyakat, a visszapillantó tükröket és az oldalsó légterelőket leszerelik az autókról. Az autók oldalait és alvázát fa panelekkel borítják körbe, lényegében tokba zárva őket, míg az autó hátsó részén speciális ütköző védi a sebességváltót. Az autó elején az alvázat külön erre a célra tervezett védőburkolattal látják el.