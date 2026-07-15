Egy aktív, impulzusokkal teli nap után könnyen érezheti úgy magát az ember, mint egy felrázott üdítős palack. A vér mintha pezsegne, a gondolatok cikáznak, és a légzés is szapora. Ahogyan egy versenyautó motorjának, úgy a szervezetnek is szüksége van a hajtás után arra, hogy pihenni hagyják. A pihentető alvás nem csak a kiváltságosoknak jár, és a koncentrációtól kezdve a jó közérzeten át az immunrendszer megfelelő működéséig számtalan dolog múlik rajta. Szerencsére vannak egyszerű, otthon is bevethető praktikák, amelyek segítenek átbillenni az ébrenlétből az alvásba.

Kis kifli, nagy kifli

Egy feszült nap után könnyebbé teheti az elalvást, ha a párunkkal összebújunk. Ez a megoldás szinte egyidős az emberiséggel. Nem véletlenül, a testi közelség ugyanis oxitocint szabadít fel, ami csökkenti a stresszhormonokat és lassítja a szívverést. Sokaknál ez a biológiai kapcsoló sokkal gyorsabban működik, mint például egy nyugtató kamillatea.

Irány a kád!

Ha szeretnéd végre behúzni a kéziféket, akkor az egyik legjobb megoldás lehet, ha a fürdőszoba felé veszed az irányt. Engedj meleg vizet a kádba, mert az ellazítja az izmokat és enyhén megemeli a testhőmérsékletet. Amikor kilépsz a kádból a hőmérséklet gyors csökkenése jelzi a szervezetednek, hogy elérkezett az alvás ideje. Ha biztosra akarsz menni, akkor időzítsd úgy, hogy alvás előtt 60-90 perccel vegyél forró fürdőt. A teljes siker érdekében betehetsz valamilyen lágy, andalító zenét, de a levendulás illóolajjal, vagy habfürdővel is lehet fokozni a hatást.

Amikor túl hangos a csend

Egy-két nyüzsis nap után furcsa lehet a síri csend. Ilyenkor a fül mintha minden apró zajt jobban felerősítene. A távoli kutyaugatás, vagy a szomszéd kerti traccspartija egyaránt zavaró körülménynek hathat. Több kutatás is kimutatta, hogy a fehér zajra emlékeztető hangok, így például a ventilátor, vagy a légkondi egyenletes zúgása megkönnyítheti az elalvást. A titok egyszerű: a monoton hangok segítik az agyat kikapcsolni és csökkentik a belső feszültséget. Zenelejátszókon találhatsz ilyen összeállításokat.

Új őrület: ASMR

A közösségi médiában bizonyára már találkozhattál olyan hölgyekkel, akik a sminkecsettel simogatják a mikrofont, vagy éppen suttogva beszélnek az eszközbe. Az ASMR korunk egyik komoly találmánya, amiben nem kell hinni, mert működik magától is. A suttogás, a halk zizegés sokaknál mély relaxációt vált ki.

Tiltólistás tevékenységek

Bármelyik módszerre is esik a választásod a fentiek közül, fontos, hogy az alkoholra semmiképpen se gondolj olyan megoldásként, ami támogatja a gyors álomba szenderülést. Egy pohár bor csak ront az alvás minőségén, mert szétszedi az alvásciklusokat, gyakoribb éjszakai ébredéseket okoz, emellett rontja a mélyalvást. Az alkohol nem altató, rosszul jár, aki ebben bízik.

Szintén kerülendő elalvás előtt a közösségi médiás hírfolyamok céltalan görgetése. A kék fény negatív hatással van az elalváshoz szükséges hormonok termelésére, a gyorsan pörgő, színes tartalmak, hírek és információk pedig tovább terhelik a nap végére amúgy is lestrapált idegrendszert. Éppen ezért a tabletezés és a laptop használata sem segít hozzá a mélyalvás eléréséhez.

Ha valaki hetek óta nehezen alszik el, vagy ha éjszaka többször felébred úgy, hogy utána már nem tud éjszaka visszaaludni, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Amikor a házi praktikák nem hoznak javulást, illetve, ha már nappal is fáradtság és ingerlékenység jelentkezik, az komoly figyelmeztetés arra, hogy valamit tenni kell. A jó hír az, hogy a legtöbb probléma a napi rutin átprogramozásával könnyedén orvosolható.

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