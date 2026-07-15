Ahogy a hűtővíz nélküli autó motorja is hajlamos a túlmelegedésre a nyári dugókban, úgy az emberi szervezet belső termosztátja is megkergül a 25-30 fokos éjszakákon.

A pihentető alváshoz ugyanis elengedhetetlen, hogy a testünk belső hőmérséklete egy-két fokot essen. Ha ez a hőség miatt elmarad, garantált a felszínes alvás, a hajnali ébredés és a másnapi zombiüzemmód. Mutatunk néhány jól bevált „szerviztippet”, amivel hűvössé teheted az éjszakáidat!

Klímamenedzsment okosan

A légkondicionáló a legjobb barátunk, de ha nem megfelelően használod, másnap merev nyakkal és tüsszögve ébredsz. A szabály egyszerű: ne csinálj jégvermet a hálószobából! Az ideális alvási hőmérséklet 18-20 fok között van, de kánikulában elég, ha a kinti hőmérsékletnél 5-6 fokkal hűvösebbre állítod a rendszert. Ha nincs klímád, a ventilátor elé helyezett jegespalack (az úgynevezett „fapados légkondi”) is csodákra képes, mert jéghideg áramlatot hoz létre a szobában. Miután kihűlt a szoba, érdemes ezeket kikapcsolni, mert zavarhatják az alvásodat.

Könnyű esti üzemanyag

Ahogy egy sportautóba sem tankolunk nehéz, salakos üzemanyagot a pályanap előtt, úgy a gyomrodat sem érdemes leterhelni este. Egy nehéz, zsíros vacsora után a szervezet minden energiáját az emésztésre fordítja, ami extra belső hőt termel. Ha nem akarsz belső égésű motorként izzadni az ágyban, lefekvés előtt 2-3 órával már csak könnyű salátát, szárnyast vagy halat fogyassz. Az esti sörözést is érdemes limitálni: bár az alkohol elsőre elálmosít, valójában dehidratál, és teljesen tönkreteszi az alvásminőséget.

A hideg zuhany csapdája

Logikusnak tűnik, hogy egy jéghideg zuhannyal hűtsd le magad lefekvés előtt, de a biológia pont fordítva működik. A hirtelen hideg sokk hatására a bőr erei összehúzódnak, a test pedig védekezésből elkezd hőt termelni, vagyis még jobban kimelegedsz utána. A titok a langyos zuhany: ez tágítja az ereket, segíti a hőleadást, és kellemesen ellazítja az izmokat.

Kapcsold le a felesleges fogyasztókat!

Gondoltál már arra, hogy a hálószobádban lévő elektronikai eszközök mekkora hőt termelnek? A folyamatosan töltőn lévő telefonok, a stand-by üzemmódban hagyott tévé vagy a sarokban zúgó laptop mind-mind felesleges extra kalóriákat pumpálnak a szoba levegőjébe. Lefekvés előtt legalább egy órával áramtalanítsd a felesleges kütyüket! Ezzel nemcsak a szoba mikroklímájának teszel jót, de a kijelzők kék fénye sem fogja ébren tartani az agyad.

Anyagválasztás: mint a technikai ruháknál

Az autós sportokban sem véletlenül használnak speciális, lélegző aláöltözetet a versenyzők. Nyáron az ágynemű terén is kerülni kell a műszálas anyagokat, amelyek szó szerint beléd fojtják a hőt. Válts 100% pamut, len vagy hernyóselyem ágyneműhuzatra és pihekönnyű nyári paplanra. Ezek az anyagok kiválóan szellőznek, elvezetik a nedvességet, és engedik a bőrödet lélegezni az éjszaka során.

Sedacur forte: ha a feszültség sem enged pihenni

A nyári hőség és a felgyülemlett stressz könnyen egymást erősíthetik: a rossz alvás fokozza a feszültséget, a feszültség pedig tovább ronthatja az éjszakai pihenést. Ilyenkor átmenetileg érdemes lehet a nyugtató-altató hatású gyógynövényekhez fordulni segítségért. Ilyen gyógynövények – a macskagyökér, a komló és a citromfű – kivonatát tartalmazza a Sedacur forte. Ez a vény nélkül kapható gyógyszer nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este pedig segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A Sedacur forte nincs negatív hatással a napközbeni koncentrációra, és az autóvezetéshez szükséges készségeket sem befolyásolja.