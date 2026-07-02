A férfiaknál a fáradtság gyakran nem állapot, hanem hozzáállás kérdése. Amikor már csökkenőben van az energia, akkor egy belső hang megnyugtat: „majd otthon pihenek”, vagy “egy kávé megoldja”. Ezek azok a mondatok, amelyekkel hajlamosak vagyunk elkendőzni saját túlterheltségünket. A mentális túlpörgés azonban nincs tekintettel a férfiasságra, a rutinra vagy a vezetési tapasztalatokra. Az idegrendszer autóban ülve is el tud fáradni. És ilyenkor eljöhet az a pont, amikor a magabiztosság már nem erény, hanem kockázat.

Túlfeszített idegek

Az élet sokszor úgy pörget fel, hogy észre sem vesszük. A türelmetlenség, az ingerlékenység, a hirtelen dühkitörések vagy túlreagálások nem egy rossz nap jelei, hanem annak, hogy az agy túl van terhelve. A koncentráció ilyenkor szétesik, a gondolatok összevissza kavarognak, és mire észbe kapnánk, már nem a forgalmat figyeljük, hanem a saját gondolatainkban bolyongunk. Ez pedig a kormány mögött nem fér bele.

Kutatások szerint a mentális túlterheltség hasonló hatással van a reakcióidőre, mint az alkohol. Lassít, beszűkít, elvonja a figyelmet. A különbség csak annyi, hogy míg Magyarországon zéró tolerancia van az alkohollal szemben, addig a mentális túlterheltséget sokkal nehezebben lehet lefordítani a jog nyelvére. Ráadásul a társadalom sem veszi feltétlenül annyira komolyan, holott aki felismeri magán ezeket a jeleket, akkor máris tett egy fontos lépést a saját és a családja biztonságáért.

Ezek a jelei

Hogyan ismerjük fel, hogy túlpörögtünk? Általános érzet, hogy ilyenkor szinte mindenki lassú, mindenki útban van, és hogy mindenki rosszul vezet. Az idegileg fáradt sofőrt az apróságok is könnyen ki tudják hozni a sodrából. Az ideges sofőrök számára a duda ilyenkor egyfajta hangszerként funkcionál, ami segít kifejezni az érzelmi állapotot.

Jellemző még a frusztrált sofőrökre, hogy túlreagálják a helyzeteket, illetve, hogy koncentrációs nehézségekkel küzdenek. Már gyakran arra sem emlékeznek, hogyan jutottak el az előző kereszteződéstől a következőig. Ezek nem hangulatok, hanem figyelmeztetések, amelyek jelzik, hogy valaki nincs a vezetésre alkalmas állapotban.

A túlpörgött idegrendszer nem tud már finoman reagálni. A vezetés viszont finom reakciók sorozata. Ha a gondolataid szétesnek, a figyelmed ugrál, a türelmed pedig a nullához közelít, akkor várhatóan rosszul fogod felmérni a távolságokat, rosszabbul reagálsz a váratlan helyzetekre, emellett hajlamosabb leszel a kockázatos manőverekre. Ez nem fér bele akkor, amikor valaki két tonna vasat irányít.

Így kezeld helyesen

A férfiak többsége a telefonhoz vagy a tévéhez nyúl pihenésképpen, holott a képernyő valójában nem nyugtatja le az idegrendszert, sokkal inkább csak eltereli a figyelmet. A valódi, tényleges regenerációhoz egészen más kell: rendszeres fizikai aktivitás, pl. egy rövid séta, pár perc csend, egy nyugodt beszélgetés valakivel, néhány mély légzés vagy egy pohár víz és gyakoribb, hosszabb offline lét. Nem nagy dolgok, mégis ezek azok a finom, természetes ingerek, amelyek tényleg visszaállítják a fókuszt és segítenek lelassítani a túlpörgött idegrendszert.

Fontos tehát észben tartani, hogy a mentális túlpörgés nem gyengeség, hanem állapot. És mint minden állapot, könnyedén azonosítható és felismerhető. Amennyiben észreveszed magadon a jeleket az nem azt jelenti, hogy rossz sofőr vagy. Éppen ellenkezőleg, azt jelenti, hogy felelősen gondolkodsz. A volán mögött ugyanis nem az a legerősebb férfi, aki mindent kibír, hanem az, aki tudja, mikor kell megállni.

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