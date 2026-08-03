Sok autósnak, hivatásos gépjárművezetőnek van egy furcsa, de mégis nagyon rutinos szokása. Indulás előtt akkor is elmennek a mosdóba, ha éppen semmi sem indokolja azt. Ez elsőre túlzásnak tűnhet, valójában azonban egy olyan reflex, amely hosszabb utaknál kifejezetten hasznos lehet. A kiszámítható szokások ugyanis legalább olyan fontosak a szervezet működése szempontjából, mint az autó megtankolása vagy a guminyomás ellenőrzése.

Ezért nem érdemes visszatartani

Joggal adódik a kérdés, hogy miért van ekkora jelentősége a biztonsági mosdózásnak? Nos, a hosszabb autóutak alatt a test lassabban, kiszámíthatatlanul reagál. A megszokott székelési ritmus könnyen felborulhat: a korai indulás, a kapkodás, a kimaradt reggeli vagy a stressz mind hatással vannak az emésztésre. Amennyiben ehhez hozzájön az, hogy valaki szándékosan ritkábban áll meg pihenni, visszatartja a kis- vagy nagyvécét, máris egy nagyon kellemetlen helyzet előszobájában találhatja magát.

A visszatartás nemcsak kényelmetlen, hanem fiziológiailag is rossz ötlet. A bélmozgás lelassul, a széklet keményebbé válik, a következő inger pedig már jóval kellemetlenebb lehet. A szervezet működése megváltozik, ezért a következő jelzés már nem a megszokott, enyhe érzés lesz, hanem egy sokkal erősebb, feszítőbb, fájdalmasabb inger jelentkezhet.

Így lehet belőle aranyér

A hosszú ülés, a meleg, a kevés folyadékfogyasztás, valamint a vizeletvisszatartás olyan kombináció, amely könnyedén kiválthatja az aranyeres tüneteket. A medencekörnyéki vénákra ilyenkor nagyobb nyomás nehezedik, a keringés lassul, a keményebb széklet pedig még jobban megterheli az érintett területet.

Ezért van az, hogy sok rutinos és tapasztalt sofőr ösztönösen megpróbálja nullára állítani az értékeit. Ha úgy tetszik, tesz arról, hogy indulás előtt teljesen ki legyenek ürítve a tartályok. Olyan ez, mint amikor kempingezni is úgy indul el valaki, hogy a koszos víztartályok is teljesen le vannak eresztve. Ez csökkenti a kellemetlen meglepetések esélyét.

Erre figyeljünk hosszabb utakon

Ha elutazunk, akkor mindenképpen fordítsunk figyelmet arra, hogy ne félig kiszáradva vágjunk neki az utazásnak, mert a folyadékhiány keményíti a székletet és fokozza a panaszokat. Érdemes – az út hosszúságától függően – rendszeres megállásokat beiktatni. Két-három óránként, de adott esetben még ennél is gyakrabban indokolt lehet kicsit kiszállni, mozogni, valamint mosdót használni.

Aranyszabály, hogy ha hív a természet, akkor álljunk meg az első lehetőségnél, mert a visszatartás csak ront a helyzeten! Fontos továbbá kerülni a nehéz ételeket indulás előtt, mivel a zsíros, fűszeres fogások lassíthatják az emésztést. Végül, de nem utolsósorban használjunk puhább ülőfelületet, sőt akár aranyérpárnát is behelyezhetünk az autóba, mivel hosszú úton sokat számít a nyomás csökkentése.

A megelőző mosdólátogatás tehát nemcsak egy jó szokás, hanem tudatos stratégia: indulás előtt jobb kiüríteni a húgyhólyagot, mint útközben szenvedni!

HIRDETÉS

Telitalálat aranyér esetén Az aranyér első jele gyakran az enyhe vérzés, amelyhez idővel fájdalom vagy kellemetlen érzés is társulhat. A tünetek megjelenésekor kiemelten fontos a megfelelő helyi kezelés, míg a proktológiai műtéteket követő lábadozás során a szöveti regeneráció támogatása kap főszerepet. A hialuronsav-tartalmú Proktis-M végbélkúp és Proktis-M plus végbélkenőcs kiválóan alkalmazható aranyeres panaszok esetén, illetve a végbéltáji sebészeti beavatkozásokat követő terápia kiegészítéseként, mivel hatékonyan támogatja a sérült szövetek regenerációját. A hialuronsav – kiemelkedő vízmegkötő tulajdonsága révén – segít fenntartani a szövetek optimális hidratáltságát, ezáltal ideális környezetet biztosít a természetes hámosodáshoz. A Proktis-M végbélkúp elsősorban a belső aranyeres panaszok kezelésére szolgál, míg a Proktis-M plus végbélkenőcs a külső, valamint a mellékelt applikátor segítségével a belső aranyér esetén is alkalmazható. A két készítmény a tünetek jellegéhez és a gyógyulás szakaszához igazítva akár kombinálva is használható. Fotó: Phytotec Hungária Bt. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök www.proktis.hu

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