Nyáron már csak a hőmérséklet miatt is elég kevés ruhát bepakolni, ha pihenni indulunk. A hölgyek esetében ez kevésbé várható el, de a férfiak többsége sok helyet tud megspórolni a bőröndben a pólókkal és a rövidnadrágokkal. Mik azok, amik egyáltalán nem hiányozhatnak bepakoláskor? Nos, egyszerű: a higiéniai eszközök (fogkefe, fogkrém, parfümök, tisztálkodószerek), a gyógyszerek, a naptejek, valamint a kullancsok és szúnyogok elriasztását szolgáló spray-k. És természetesen a telefont vagy más kütyük töltőit sem szívesen hagyjuk otthon, ahogyan a kedvenc napszemüvegünket sem.

Felkészülni a kellemetlenségekre

Nyaralás előtt kevesen gondolnak rosszra, ami érthető, miért is készülne arra az ember, hogy beüt a krach pont akkor, amikor a jól megérdemelt szabadságunkat tölthetjük a kánikulában. Mégis előfordulhatnak váratlan helyzetek, amelyekre fel kell készülni. A nélkülözhetetlen gyógyszerek mellett érdemes betenni a hordozható „minipatikaként” is funkcionáló neszesszerbe hasmenés és hányinger elleni készítményeket, valamint a probiotikumot a bélflóra helyreállítására, de jól jöhet az allergia elleni antihisztamin tabletta is, hiszen könnyen előfordulhat, hogy olyan rovarral találkozunk, amely allergiás reakciót vált ki.

Mindezek mellett érdemes felkészülni az aranyérre is. A hosszabb autóutak miatti üldögélések, valamint a visszafogott folyadékfogyasztás kihozhatja az aranyeres panaszokat. Mivel a nyaralás alatt általában a helyi gasztronómiára kell hagyatkoznunk – kivéve akkor, ha az apartmanban magunk készítjük el az ételeket – ezért könnyen beleszaladhatunk egy székrekedésbe.

Nyaralók betegsége

Ez annyira gyakori jelenség, hogy még külön csoportba is sorolható. A nyaralók székrekedését többféle tényező is kiválthatja. Az egyik, hogy a nyaralás alatt általában más időpontban ébredünk, eszünk, vagy fekszünk le aludni. A bélrendszer pedig nagyon érzékeny a megszokott ritmus változására. A repülőn vagy autóban való utazás alatt sokan kevesebb folyadékot isznak a szükségesnél. Az utazás miatt történő kevesebb mozgás is lassítja a bélmozgást. A mediterrán ételek, a strandbüfé, a gyorsételek több fehérjét, több zsírt és több sót tartalmaznak a házi fogásokhoz képest. Sokan ráadásul a víz helyett alkoholos italokkal öblítik le az ebédet vagy a vacsorát. Egyesek pedig tartanak az idegen helyen való vécézéstől. Mindezek miatt egy-két nap alatt kialakulhat a székrekedés. Az ilyenkor szükségessé váló erősebb hasprés így kihozhatja az aranyeres panaszokat is.

Amit semmiképpen se hagyj otthon

Éppen ezért javasolt betenni az úti patikába gyulladáscsökkentő aranyérkenőcsöt, aranyérkúpot, hűsítő gélt vagy spray-t, mivel ez utóbbi gyors enyhülést adhat a melegben, hosszú ülés után. Mindemellett érdemes gondoskodni érzékeny bőrre kifejlesztett illat- és alkoholmentes nedves törlőkendőről is, mivel a WC-papír az helyett kíméletesebb lehet.

A nyaralás alatti étkezések során pedig kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő rostbevitelre. Ez segít megelőzni a székrekedést, a rostok ráadásul támogatják a kiegyensúlyozott emésztést, így könnyebben elkerülhetők a kellemetlen emésztési panaszok, amelyek akár az egész nyaralásra rossz hatással lehetnek.

HIRDETÉS

Telitalálat aranyér esetén Az aranyér első jele gyakran az enyhe vérzés, amelyhez idővel fájdalom vagy kellemetlen érzés is társulhat. A tünetek megjelenésekor kiemelten fontos a megfelelő helyi kezelés, míg a proktológiai műtéteket követő lábadozás során a szöveti regeneráció támogatása kap főszerepet. A hialuronsav-tartalmú Proktis-M végbélkúp és Proktis-M plus végbélkenőcs kiválóan alkalmazható aranyeres panaszok esetén, illetve a végbéltáji sebészeti beavatkozásokat követő terápia kiegészítéseként, mivel hatékonyan támogatja a sérült szövetek regenerációját. A hialuronsav – kiemelkedő vízmegkötő tulajdonsága révén – segít fenntartani a szövetek optimális hidratáltságát, ezáltal ideális környezetet biztosít a természetes hámosodáshoz. A Proktis-M végbélkúp elsősorban a belső aranyeres panaszok kezelésére szolgál, míg a Proktis-M plus végbélkenőcs a külső, valamint a mellékelt applikátor segítségével a belső aranyér esetén is alkalmazható. A két készítmény a tünetek jellegéhez és a gyógyulás szakaszához igazítva akár kombinálva is használható. Fotó: Phytotec Hungária Bt. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök www.proktis.hu

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!