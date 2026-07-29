Az e-tron GT-ben mélyre kell ereszkedni, de odabent otthonos, kényelmes, jó tapintású, minőségi anyagok és jól használható utastér fogad. A vezető közel ül az aszfalthoz, a műszerfal és a magas övvonal körbeöleli. Ez egészen intimmé teszi a vezetési pozíciót, talán annyi hátránya van, hogy nehéz kikönyökölni lehúzott ablaknál; városban, szűk helyeken pedig szokni kell, hogy bemérjük a karosszéria széleit.

Az első sportülések egyszerre tartanak jól és maradnak hosszú távon kényelmesek. Az elektromosan állítható deréktámasz finoman szabályozható, bár éppen emiatt sokáig kell vele játszani, mire tökéletes lesz, sőt menet közben Budapesttől Debrecenig többször át kellett állítanom. A masszázsfunkció viszont kiváló: nem valami alig érezhető marketingextra, hanem megdolgozza a hát különböző részeit rendesen.

Hátul nem csupán szükségülések vannak. A 2,9 méteres tengelytávnak köszönhetően két felnőtt lábának is jut hely, mondom ezt úgy, hogy 198 centisként ülök a volán mögött. A kupés tetőív miatt a fejtér már jobban függ a testmagasságtól, a középső hely pedig nem igazán vonzó, hiába ötszemélyes papíron ez a GT.

Két gyermekem is kipróbálta a hátsó sort, és ebben a helyzetben inkább az első ülések háttámlája okozott bosszúságot. A felületük hamar összekoszolódik a hátul ülő gyerekek cipőjétől, holott nem is esett eső egyszer sem a teszthét alatt, így sem volt könnyű letisztítani. Viszont két gyereküléssel is kényelmesen elfértek hátul, de ettől még ne gondolja senki, hogy ez egy családi autó. A gyerekek például még az üléseikkel együtt is alig láttak ki az ablakokon, olyan mélyen van hátul az ülőlap. Ez inkább az az autó, amit apa sokkal jobban meg tud magyarázni anyának, hogy miért ez a megfelelő második verda: „nézd, szíven, milyen jól elférnek a gyerekek is hátul, és alig fogyaszt…”

A csomagtartó hivatalosan 405 literes, az autó orrában pedig egy további 77 literes rekesz található. Utóbbi a töltőkábelekhez kifejezetten praktikus. A hátsó ülések támlái 40:20:40 arányban lehajthatók, így hosszabb tárgyak is szállíthatók, bár a lapos far és a szűkebb nyílás miatt ez nem lesz költöztetőautó.

Az extraként rendelhető, Bang & Olufsen Premium 3D hangrendszer 16 hangszórós, amely tartalmaz 3D hangszórót és mélynyomót is, illetve 15 csatornás erősítőt 710W teljesítménnyel. Felára durván 600 ezer forint, és a hátsó csomagteret is 350 literre csökkenti, de úgy szól ebben az utastérben ez a rendszer, hogy a szőrszálak vigyázzba vágják magukat a test minden szegletében.

A műszerfal egyik legnagyobb erénye, hogy az Audi nem rakott minden funkciót hatalmas érintőképernyőkre. A klíma külön, fizikai kapcsolós kezelőpanelt kapott, így menet közben is oda lehet nyúlni anélkül, hogy egy alsó, felforrósodó „üveglapot” kellene tapogatni. Jellemző ez a dupla képernyős Audi modellekre.

Maga a fedélzeti rendszer pofonegyszerű. A kormány mögötti 10,1 colos egység és a 12,3 colos középső kijelző is logikusan felépített menüvel működik. Néhány óra alatt megszoktam, szinte azonnal megtaláltam mindent, gyors, és nincsenek benne felesleges, „soha nem fogom használni” applikációk. Nagyon jó, hogy a kijelző matt felületet kapott, mert így kevésbé tükröződik, és az ujjlenyomatokat sem gyűjti olyan látványosan, mint egy fényes panel. Az Apple CarPlay jól működött, csak egyszer fagyott le a tükrözött Waze. Volt olyan tesztautó, amiben naponta többször megadta magát a CarPlay. Természetesen Android Auto is elérhető, mint telefontükrözési módszer.

A legnagyobb dicséret mégsem az, hogy jól működik a menü, hanem az, hogy menet közben egyáltalán nem akartam nyomkodni. Olyan vezetési élményt ad az autó, hogy a fedélzeti rendszer másodlagossá válik.

A panoráma-üvegtető világossá teszi az utasteret, nyáron viszont erősen besüt rajta a nap, mivel nincs napvédő roló, amit el lehetne húzni. Éjszaka viszont kimondottan romantikus tud lenni. A légkondicionáló teljesítményével nincs probléma – a középső légbeömlő viszont olyan szögben fúj, mintha külön hűtőszekrényt terveztek volna a térdemnek. Az utastér talán egyetlen gyenge pontja számomra a kormányon lévő gombok minősége: működnek, de tapintásra és megjelenésre is gyengébbnek hatnak a többi részlettől. Könnyű volt véletlenül megnyomni vagy eltekerni őket.

Az USB-C csatlakozók a könyöklő mélyén kaptak helyet, amivel az a gond, hogy a kábelnek nincs kivezetés, így a könyöklő fedele vágta a kábelt. Oké, bele is lehetne rakni a telefont a könyöklőbe és az ott található indukciós töltőre csíptetni, de valljuk be, az nem életszerű.