Szép nagy autó maradt a Porsche Taycan. A négyajtós hossza és szélessége változatlanul 4963 illetve 1966 mm, a magasság csökkent 1391-ről 1379 milliméterre az utoljára vezetett Taycanhoz képest. A Sport Turismo is 496,3 centis, a Cross Turismo hossza 4974 mm, magassága 1409 mm, A tengelytávjuk egyformán 2900 mm.

Elsőre kiszúrható az új modellév a vontatószem kerekről négyzetesre cserélt takarólapjáról az első lökhárítóban. Ennél szembetűnőbb a légfüggöny módosítása, ami a fényszórók mellől, agyarként futott le a lökhárítóba, most pedig külön egység.

Kékben az új, fehérben a korábbi modell

Megújult orrával a Taycan kevésbé agresszív szemből, de ha egy autó alapverziója 4,8 másodpercet gyorsul 100-ra és van belőle 952, sőt, 1034 lóerős is, azt nem muszáj még dominánsabbra rajzolni.

Újak az első fényszórók, a formatervezők újragondolták a négy menetfénypöttyöt és eltér a lökhárító rácsozása. Szériafelszereléssé vált a 11 vezérelt fényszegmenssel dolgozó mátrix LED-fényszóró.

Extraként nagyobb felbontású HD LED-fényszórókat rendelhettek lámpánként 32-32 ezer egyedileg vezérelhető mikro LED-del, amelyek 600 méterre világítanak, vetíteni képesek az aszfaltra és 16 ezredmásodpercenként tudják módosítani a fényárt az autó előtt.

Ezzel a fényszóróval adott a saját sáv kiemelése a fénykévével. Építkezés miatti sávszűkítéssel az autó a megmaradó sáv szélességében világítja meg az utat, így segítve a vezetőt a sávtartásban vagy az előzésben a keskeny területen.

Mostantól jobban kidomborodnak a sárvédőívek, de szerintem a modellfrissítés legszebb eleme a belülről pirosan megvilágított, térbeli hatású PORSCHE felirat a két hátsó lámpa között. Sötétben nem láttam, de Losinj szigetére autózva az alagutakban übermenő volt a világító, háromdimenziós márkajelzés.

Újak a 19-21” méretű felnik. Az áramvonalas keréktárcsák között az egyik legfeljebb 12, a másik akár 40 kilométerrel növeli a WLTP-mérés szerinti hatótávot, ami többszöröse annak, amit az ajtókba süllyesztett kilincsek hozzáadnak a két töltés között megtehető távhoz az aerodinamika tökéletesítésével.

Változatlanul 0,22 az alaktényező, így a viszonylag nagy, 2,33 négyzetméteres homlokfelület ellenére csak 0,513 négyzetméternyi felület támaszkodik a menetszélnek, a két érték szorzataként.

A Porsche a nagyon kevés autógyártó egyike, amely ma is részletes műszaki adatlapokat közöl, áldassék a nevük! Ebből tudjuk, hogy a Sport Turismo és a Cross Turismo cw-értéke is 0,25, a sima kombi homlokfelülete azonos a négyajtóséval, a magasabb Cross Turismo viszont a rosszabb alaktényezőn kívül 2,35 négyzetméteres homlokfelülettel is mérsékli a hatótávot.

Idén lesz 50 éves az első Porsche 911 Turbo, amely azért volt kezdetben öt- helyett négyfokozatú váltós, mert az erősített fogaskerekekkel csak négy áttételpár fért el a váltóházban. A Taycanból a Turbo és az erősebb Turbo S modelleket mostantól jobban megkülönbözteti a gyártó, részben a Turbonit nevű matt hatású szürke fényezés bevezetésével. A színek közül az elektromos Macantól átvett a lilás Provence is új árnyalat és továbbra is rendelhető a Frozen Berry nevű halványrózsaszín metálfényezés. A színeket itt tudjátok megnézni.

Szépek az elöl és hátul is keret nélküli oldalablakok. Ennek velejárójaként az ajtónyitás előtti üvegleengedés lassítja a ki-beszállást az autóba és a kilincset is sokszor kétszer kellett meghúzni, hogy kitárhassam az ajtókat.

Mostantól széria a légrugózás, ami a beülést és a kiszállást is segítheti. Álló helyben ajtónyitáskor a kocsit egy pillanat alatt felemelik a légrugók 55-77 milliméternyit, beszállás előtt ugyanez történhet, ha aktiváljátok ezt a menüben. Az ajtók szervozárása, finom behúzása kevesebbe kerül extraként, mint a szintén feláras kulcsfelismerés.