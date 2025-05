Finoman fogalmazva szokatlan ajánlattal áll elő a Debauchery életmódmárka. Úgy fest a kissé homályos, több ponton is erősen megkérdőjelezhető marketingfogás, hogy aki vásárol 100 üveggel a márka DB01 nevű, uniszex parfümből, valamint 1000-1000 darabbal az illatazonos marhafaggyú szappanból és tusfürdőből, a csomaghoz egy autót is kap ajándékba – szúrta ki a Car and Driver.

Valószínűleg nem taposnák le egymást az érdeklődők, ha úgy próbálnák meg eladni a pakkot, hogy 2100 terméket kapnak 85 ezer dollárért, átszámítva bő 30 millió forintért. Más azonban a helyzet, ha a csomag tartalmaz egy luxusautót is, azonban itt újabb csavar kerül a történetbe, ugyanis nem egy vadonatúj járgányt kell elképzelni, hanem egy 1988-as évjáratú Rolls-Royce Silver Spur, melynek értéke – vélhetően állapottól is függően – 6-30 ezer dollár, azaz 2-10 millió forint körül mozog.

A portál is fenntartással kezeli az elsőre vonzónak tűnő lehetőséget. Elképzelhető, hogy létező cég is áll a kezdeményezés mögött, de az sem kizárt, hogy pusztán egy jóízű tréfáról van szó. Mindenesetre a Debauchery eddig nem igazán került a figyelem középpontjába, legfeljebb a saját felületein. A márka webáruházában nincs mennyiségi korlát a csomagra vonatkozóan, aminek kapcsán azt ígérik, hogy a vevők minden esetben megbízható forrásból, restaurált autót kapnak.

A brand részéről nem érkezett válasz a felmerült kérdésekre, viszont a Rolls-Royce egy hosszabb lélegzetvételű szünet után reagált: „Nem arról van szó, hogy nem nyilatkozom, egyszerűen nincs mit mondanom” – nyilatkozta a szóvivő.