A május 4-éig a legidősebb még élő F1-es címet birtokló brazil-francia Hermano da Silva Ramos 1925. december 7-én született Párizsban.

Az évszázados koron is túl jutó férfi az 1956-os és ’57-es idényekben összesen hét nagydíjon indult, Gordini Type 16-osa volánjánál az ’56-os Monacói Nagydíjon elért 5. helyével két pontot is szerzett. (Nyitóképünkön.)

Ramos az F1 mellett-után a Le Mans-i 24 óráson és a híres Mille Miglia közúti ralin is indult.

A legidősebb élő F1-es rekordját 2023. április 8-án örökölte meg, amikor az addigi „csúcstartó”, az angol Kenneth McAlpine 102 éves korában hunyt el.

Ramos halálával pillanatnyilag az 1965-ös idényben futamon, a Brit Nagydíjon induló angol John Rhodes a legidősebb ex-F1-es a maga 98 évével (1927. augusztus 18-án született).

A legidősebb Forma-1-es futamgyőztes, egyben világbajnok a közismert és köztiszteletben álló Jackie Stewart, 1967, ’69 és ’71 bajnoka júniusban ünnepli majd 87. születésnapját.