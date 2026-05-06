Hatalmas várakozások övezték az Aston Martin 2026-os idényét, a csapat a korábbi években felépített ultramodern központjával, a riválisoktól átcsábított számtalan szakemberrel – köztük az F1 történetének legsikeresebb tervezőjével, a társtulajdonosként beszállt Adrian Newey-val –, a kizárólagosan rájuk koncentráló motorpartnerrel, a Hondával az év nem is annyira titkos favoritjának tűnt, azonban a valóságban katasztrofálisan kezdte a szezont.

A kasztni és az erőforrás kölcsönhatásából fakadó, egészség- és akkumulátorkárosító mértékű rázkódások miatt a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon és Kínában a célig sem tudott eljutni Fernando Alonso és Lance Stroll, és bár Japánra már sikerült ezt is kipipálniuk, az áprilisi kényszerszünetben Silverstone-ban és a szakurai motorközpontban elvégzett munkának köszönhetően pedig a vibrációt is kiiktatták, Miamiban is csak a mezőny végében szerepeltek a pilóták az AMR-26-ossal.

A vasárnap végül a Cadillac-pilóták előtt, a 15. helyen leintett Alonsónak ugyanakkor nem voltak jó hírei.

„Rázkódás már nincs, de hogy őszinte legyek, a hétvégén végig bajok voltak a sebességváltóval és a motorral. Nem is tudom, az elektronika fura dolgokat művelt a fel- és leváltásoknál, nem volt valami kiszámítható. Szóval elsőként ezt kell kijavítanunk Kanadára. Az ottani komoly fékezési zónákra javítanunk kell a sebességváltó viselkedésén” – magyarázta a futam után a kétszeres világbajnok veterán.

A kérdésre, hogy a miami szereplés után tisztábban látnak-e, várható-e újabb előrelépés, a spanyol a legkevésbé sem derűlátóan válaszolt:

„Nem, de majd meglátjuk. Talán a vezethetőség terén lehet valami javulás. A teljesítményt illetően nem, szóval a csapatnak egyelőre ki kell tartania. Húzós, nagyon húzós futamunk lesz Kanadában. Önismétlő dolog ez, minden csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap a média elé kell állnunk [és ugyanazokra a kérdésekre kell válaszolnunk]. Semmi baj, az újságírók végezzék csak a munkájukat, mi meg vezetünk, de az üzenetünk nem változik.”

„Fejlesztéseink csak a nyári szünet után érkeznek, szóval felesleges lesz Kanadában is ugyanezeket kérdezni tőlünk. Kanadában is csak ugyanarra számítunk majd, Ausztriában is. Ezt, a csapaton belüli frusztrációt kell most kezelnünk, de úgy gondolom, senki nem görcsöl. Mindannyian kitartunk, hogy aztán a nyári szünet után erősebb szezonunk legyen. Meglátjuk, sikerül-e.”

Alonsót egyébként még nem ábrándította ki az astonos küszködés, nemrég arról beszélt, jövőre is maradna a Forma-1-ben: