A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és a hollywoodi sztár Brad Pitt még 2022-ben fogott össze, hogy Forma-1-es témájú mozifilmet készítsenek. Az F1-et az Apple stúdiója finanszírozta, és a korábban a Top Gun: Maverickkel nagyot robbantó Joseph Kosinski rendezte. A valódi F1-es versenyhétvégéken forgatott alkotás kasszasiker lett, de még Oscar-díjat is nyert.

Nem csoda, hogy fel is merült már a folytatás kérdése az Apple részéről, hivatalos döntés azonban még nem született a témába. A filmet időről időre azóta is magasztalják, milyen jó hatása volt a sportág népszerűségére, legutóbb épp a Miami Nagydíj hétvégéjén beszélt erről Zak Brown.

“Azt gondolom a film nagyszerű volt, és készülőben van a folytatás. Szerintem ez segít abban, hogy több rajongót szerezzünk a sportágunknak. [A filmnek – a szerk.] ugyanazok a producerei és a rendezői, mint a Top Gunnak. Emlékszem a Top Gunra, mindenki vadászpilóta és Tom Cruise akart lenni. Most ugyanezt gondolom: Brad Pitt szereplése egy Forma-1-es filmben sokat hozzáad a sporthoz. Hatalmas siker volt, alig várom a következőt!” – fogalmazott a McLaren-vezér, hozzátéve, hogy szívesen vállalna cameo-szerepet, ha arra kérnék a készítők.

Az első F1-filmben a csapatfőnökök közül a Haastól azóta kirúgott Günther Steiner kapott egy rövid jelenetet, valamint a Mercedes-főnök Toto Wolff a mozi egyik utolsó jelenetében.