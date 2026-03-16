A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és a hollywoodi sztár Brad Pitt még 2022-ben fogott össze, hogy Forma-1-es témájú mozifilmet készítsenek. Az F1 A film címü alkotast az Apple stúdiója finanszírozta, és a korábban a Top Gun: Maverickkel nagyot robbantó Joseph Kosinski rendezte. A mozit 2023-as és ’24-es valódi 1-es versenyhétvégéken is forgatták.

A sztoriban a küszködő kiscsapat, az APX GP főnöke (Javier Bardem) csábítja vissza bő három évtized után az F1-be egykori csapattársát, Sonny Hayest (Pitt), a visszatérő magányos farkas a feltörekvő újonccal, Joshua Pearce-szel (Damson Idris) együtműködve-rivalizálva dolgozik az alakulat életben tartásáért, miközben visznyba keveredik a technikai igazgató Kate McKennával (Kerry Condon). A klisés, de látványos sportfilm Pitt pályafutása, illetve az Apple eddigi legjövedelmezőbb filmje lett, globálisan mintegy 632 millió dollárt termelt, a 2025-ös év 8. legnagyobb kasszasikere volt.

Az F1 A filmet több Oscar-díjra is jelölték, melyek közül végül egyet vitt el a vasárnap este Los Angelesben tartott 98. díjkiosztó gálán. Technikai kategóriában sikerült a győzelem, a legjobb hangért járó díjat kapták meg a készítők. (Nyitóképünkön a díjazott szakemberek.)

Az F1 A film sikereinek fényében nem meglepő, hogy nemrégiben hivatalosan is bejelentették, folytatást készítenek.