A legújabb Sur Mesure projekt – ahol a megrendelőkkel közösen találják ki, milyen tematikájú legyen egy Bugatti – a W16 Mistral „Fly Bug” nem egyszerűen egy különleges kivitel, hanem egyetlen példányban készült, személyre szabott hipersportautó, amely egy tehetős gyűjtő megrendelésére született meg.

Egy különleges sorozat negyedik darabja

A „Fly Bug” egy négytagú kollekció része, amelyben már ott van a Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse „Hellbug”, a Bugatti Chiron „Hellbee”, valamint a Bugatti Divo „Lady Bug” is. A közös nevező? A természet apró, mégis lenyűgöző részletei.

Ezúttal a szitakötő inspirálta a formavilágot, egy olyan élőlény, amely egyszerre könnyed, gyors és elegáns. Pontosan azok a tulajdonságok, amelyeket a Bugatti saját márka-DNS-ének tekint.

Egyedi dizájn, ami mesél

A projekt egy személyes beszélgetéssel indult a megrendelő és Frank Heyl, a Bugatti formatervezési vezetője között. Innen került át a staféta a berlini dizájnstúdióhoz, ahol a színekért, anyagokért és felületekért felelős csapat hónapokon át dolgozott azon, hogy a vízió kézzelfogható formát öltsön.

Az autó egyik leglátványosabb eleme az úgynevezett ellipszis-mintázat, amely az orrtól a far felé egyre sűrűbbé válik, majd beleolvad a légbeömlők sötétjébe. Ez a grafika egyszerre ad dinamikát és mélységet az autónak.

„Dragonfly Blue”

A karosszéria egy teljesen új, kifejezetten ehhez a projekthez kifejlesztett árnyalatot kapott, a „Dragonfly Blue”-t. Ez a festék a fényviszonyoktól függően kék és türkiz között játszik, akárcsak egy szitakötő szárnya repülés közben. A különlegesség, hogy ugyanez a szín a felniken is visszaköszön, ami technikailag komoly kihívás, hiszen eltérő anyagokon kellett tökéletesen azonos hatást elérni.

Az utastérben a külső motívumok folytatódnak. A bőr és Alcantara kombinációjából készült, többrétegű kárpit háromdimenziós hatást kapott, és természetesen itt is megjelenik az ellipszis minta.

Külön érdekesség, hogy a legendás Bugatti-emblémát most először integrálták egy festett grafikai mintába az autó oldalán.

A váltókarban pedig ott rejtőzik a híres „Táncoló Elefánt”, amely Rembrandt Bugatti öröksége előtt tiszteleg.

Brutális technika a művészet mögött

Bár a „Fly Bug” első ránézésre inkább műalkotás, a technika továbbra is brutális. Az alapot a Bugatti jól ismert, 8,0 literes, négyturbós W16-os motorja adja:

1600 lóerő,

0–100 km/h: kb. 2,4 másodperc,

végsebesség: 453 km/h felett.

Tíz hónap munka, egyetlen autó

A projekt megvalósítása közel 10 hónapot vett igénybe, és minden egyes részletet kézzel finomítottak. Nem véletlen: egy ilyen komplex, teljesen egyedi autó megalkotása nemcsak technikai, hanem művészi kihívás is. Frank Heyl szerint ez a projekt különösen fontos mérföldkő, nemcsak egy újabb egyedi autó született, hanem egy egységes koncepció mentén felépített projekt zárult le.