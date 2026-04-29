A héten harmadszor is emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára Magyarországon. Csütörtökön a benzin és a gázolaj egyaránt öt forinttal drágul.

Az emelés a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. Szerdán a benzin öt, a gázolaj kilenc forinttal drágult.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 680, a gázolajé 714 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 85, a gázolajé 99 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.

Egy ideje már recseg-ropog a védett árak rendszere: